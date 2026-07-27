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Bekasi Coastal Grave 2026 Hadirkan Pengalaman Berbeda, Peserta Taklukkan Hutan Mangrove hingga Jalur Berbatu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:02 WIB
Bekasi Coastal Grave 2026 Hadirkan Pengalaman Berbeda, Peserta Taklukkan Hutan Mangrove hingga Jalur Berbatu
Bekasi Coastal Gravel 2026 sukses menghadirkan pengalaman gowes yang berbeda dari event sepeda pada umumnya (Foto: Bekasi Coastal Grave 2026)
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BEKASI – Bekasi Coastal Gravel 2026 sukses menghadirkan pengalaman gowes yang berbeda dari event sepeda pada umumnya. Ratusan peserta diajak menjelajahi rute penuh tantangan yang membelah kawasan pesisir Kabupaten Bekasi, mulai dari jalan aspal, single track, jalur tanah, bebatuan, hingga hutan mangrove yang masih alami.

Start dan finis dipusatkan di Revo Mall Bekasi. Sejak garis start, para peserta langsung disuguhi kombinasi lintasan yang menguji teknik, stamina, dan mental.

Bersepeda

1. Sensasi Baru

Medan berubah-ubah membuat setiap kilometer menghadirkan sensasi baru yang tidak mudah ditebak. Memasuki kawasan pesisir, peserta disambut panorama tambak ikan, semilir angin laut, serta jalur sempit di tengah hutan mangrove.

Pemandangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena jarang ditemui dalam ajang balap sepeda di Indonesia. Tentunya, bagi peserta, ini memberikan pengalaman yang berbeda.

 

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