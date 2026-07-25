Kolam Renang Berstandar Dunia Jadi Modal Pembinaan Atlet Akuatik

Kehadiran kolam renang berstandar dunia akan jadi modal bagus bagi pembinaan atlet akuatik (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

PEMBINAAN atlet berprestasi memang harus didukung fasilitas kelas dunia agar berbagai program latihan berjalan dengan baik. Hal itu pun terbantu dengan kehadiran kolam renang baru berstandar World Aquatics di Athlon Sawangan, Depok, Jawa Barat

1. Dampak Positif

Ketua Harian Pengurus Besar Akuatik Indonesia Harlin E. Rahardjo menilai fasilitas tersebut tidak hanya mendukung perkembangan atlet, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelatih, penyelenggara kompetisi, dan pelaku industri olahraga. Dia pun menyambut baik kehadiran kolam tersebut.

“Kolam renang ini memang dibangun sesuai standar World Aquatics. Dengan adanya fasilitas seperti ini, bukan hanya atlet yang akan berkembang, tetapi juga pelatih, penyelenggara event, hingga para pelaku industri olahraga,” kata Harlin konferensi pers, Sabtu (25/7/2026).

Ia optimistis keberadaan fasilitas berstandar internasional dapat mendukung lahirnya lebih banyak atlet akuatik berprestasi. Hal itu demo mengharumkan nama Indonesia pada berbagai kompetisi internasional.

“Kalau kita memiliki satu atau dua atlet yang benar-benar berprestasi, mereka bisa menyumbangkan lebih dari lima medali emas pada ajang multievent. Itu tentu akan menjadi kontribusi besar bagi Indonesia,” ujarnya.