Ketum NOC Indonesia dan CdM Tim Indonesia Tinjau Venue dan Akomodasi Atlet demi Sukses Asian Games 2026

KETUA Umum Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, bersama Chef de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, memimpin rangkaian kunjungan kerja di Jepang guna memastikan kesiapan menyeluruh kontingen Merah Putih menjelang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 yang akan berlangsung 19 September-4 Oktober 2026.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen NOC Indonesia dalam memastikan seluruh aspek pendukung kontingen, mulai dari koordinasi kelembagaan, kesiapan venue pertandingan, akomodasi atlet, sistem logistik, hingga layanan kesehatan telah dipersiapkan secara optimal sebelum keberangkatan Tim Indonesia.

CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu. (Foto: NOC Indonesia)

1. Audiensi dengan KBRI di Tokyo

Pada hari pertama, Raja Sapta Oktohari bersama Todotua Pasaribu dan jajaran delegasi Indonesia melakukan audiensi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo untuk memperkuat sinergi dalam mendukung kebutuhan kontingen selama berada di Jepang. Pertemuan tersebut membahas dukungan diplomatik, koordinasi lintas instansi, serta berbagai aspek pelayanan yang akan menunjang kelancaran partisipasi Indonesia pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Okto, sapaan karib Raja Sapta Oktohari menegaskan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh atlet Indonesia memperoleh dukungan terbaik untuk menghadapi Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

"Persiapan sebuah kontingen tidak hanya berbicara tentang kesiapan atlet di arena pertandingan, tetapi juga bagaimana kami memastikan seluruh sistem pendukung bekerja dengan baik. Kami ingin para atlet datang dengan tenang, percaya diri, dan dapat sepenuhnya fokus mengejar prestasi terbaik bagi Indonesia," ujar Okto.

Okto menambahkan, kolaborasi yang erat antara NOC Indonesia, KBRI Tokyo, AINAGOC, dan CdM serta seluruh mitra di Jepang menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi Tim Indonesia.

"Kami percaya bahwa prestasi lahir dari persiapan yang matang. Karena itu, NOC Indonesia berkomitmen memastikan tidak ada aspek nonteknis yang mengganggu perjuangan atlet. Target kami sederhana, yaitu memberikan lingkungan terbaik agar setiap atlet Indonesia memiliki kesempatan maksimal untuk tampil optimal sehingga Indonesia Raya berkumandang lebih sering dan Merah Putih berkibar lebih tinggi di Asian Games Aichi-Nagoya 2026," tegas Okto.