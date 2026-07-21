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CdM Todotua Pasaribu Upayakan Tim Wushu Indonesia Latih Tanding di China Jelang Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:08 WIB
CdM Todotua Pasaribu Upayakan Tim Wushu Indonesia Latih Tanding di China Jelang Asian Games 2026
Todotua Pasaribu akan mengupayakan Tim Wushu Indonesia berlatih tanding di China sebelum terjun gelanggang pada Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, mengunjungi pemusatan latihan (pelatnas) Tim Wushu. Ia berjanji akan mengupayakan agar mereka bisa berlatih tanding di China sebelum turun gelanggang.

Tim Wushu Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang tampil di Asian Games 2026. Ajang multi-olahraga Asia itu akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, 19 September - 4 Oktober.

CdM Todotua Pasaribu mengunjungi Tim Wushu jelang Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
CdM Todotua Pasaribu mengunjungi Tim Wushu Indonesia jelang Asian Games 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Todotua menyempatkan diri untuk mengunjungi sesi latihan Tim Wushu Indonesia di GBK Arena, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/7/2026). Dalam kegiatan visitasi itu, ia mendapat permintaan khusus untuk melakoni pemusatan latihan (TC) di China.

1. Belum Nampak

Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Wushu Indonesia (Sekjen PB WI), Ngatino. Sebab selain berlatih, para atlet juga diharapkan bisa merasakan latih tanding untuk mengasah kemampuan di kategori Sanda (pertarungan bebas) dan Taolu (seni jurus) sebelum Asian Games 2026. 

"Dan dia (Wushu) sparring-nya itu banyak dan biasanya latihannya suka sama-sama dengan atlet China,” kata Ngatino kepada awak media, termasuk Okezone, Selasa (21/7/2026).

“Ya jadi bisa memacu semangat. Nah, untuk tahun ini, ini tanda-tanda itu belum nampak. Nah, mudah-mudahan nanti lewat Pak CdM bisa disampaikan ya karena kondisinya memang perlu yang itu (latih tanding)," sambungnya.

 

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