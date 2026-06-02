HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Kejar Gelar Perdana di Indonesia Open 2026, Publik Istora Menanti!

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |18:15 WIB
Jonatan Christie di Istora Senayan 2026 (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, memulai perjuangannya di Indonesia Open 2026 dengan hasil manis. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu sukses melangkah ke babak 16 besar turnamen BWF Super 1000 tersebut. 

Jonatan memastikan tiket ke fase berikutnya usai menaklukkan wakil Singapura, Jia Heng Jason Teh, pada babak 32 besar. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Jojo menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-15. 

Jonatan Christie Bidik Gelar Perdana (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

1. Menang Straight Game

Meski tampil menang straight game, Jonatan mengakui laga perdananya tidak berjalan mudah. Ia masih perlu beradaptasi dengan kondisi lapangan serta arah angin yang cukup memengaruhi jalannya pertandingan.

Situasi tersebut membuat Jonatan sempat kesulitan menemukan permainan terbaiknya di gim pertama. Namun, pemain ranking lima dunia itu perlahan mampu menemukan ritme hingga akhirnya mengamankan kemenangan.

“Tadi sedikit masih ada adaptasi untuk di awal-awal. Dan memang setiap turnamen, terutama babak pertama, pasti tidak mudah karena adaptasi lapangan dan kondisi angin yang cukup memengaruhi. Tapi puji Tuhan bisa melewati itu dan saya cukup senang,” ujar Jonatan dalam konferensi pers usai pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Hasil positif tersebut membuat peluang Jonatan untuk melangkah lebih jauh di hadapan publik sendiri tetap terbuka. Indonesia Open 2026 pun menjadi salah satu turnamen yang masuk target utama pemain berusia 28 tahun itu musim ini. 

2. Target Jonatan di Indonesia Open 2026

Jonatan mengungkapkan dirinya belum pernah meraih gelar juara Indonesia Open sepanjang karier profesionalnya. Karena itu, bersama tim pelatih, turnamen ini menjadi salah satu fokus terbesar yang dibidik pada 2026. 

“Indonesia Open jadi salah satu target terbesar tahun ini untuk saya pribadi. Selain karena saya belum pernah meraih gelar di Indonesia Open, jadi saya dan tim memutuskan turnamen ini menjadi salah satu target utama kami,” ungkap Jonatan.

Pebulu tangkis asal Jakarta tersebut berharap bisa terus menampilkan performa terbaik di setiap pertandingan. Jojo juga bertekad memanfaatkan kesempatan tampil di kandang sendiri demi mengejar gelar yang selama ini belum berhasil diraihnya.

“Saya ingin menampilkan yang terbaik dan mudah-mudahan bisa meraih gelar juara. Tapi terlepas dari itu, saya ingin fokus match per match terlebih dahulu,” lanjutnya.

 

