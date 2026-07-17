Hasil Perempatfinal Japan Open 2026: Fajar/Fikri Tembus Semifinal Usai Hajar Wakil Inggris!

GANDA putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, memastikan tiket semifinal Japan Open 2026. Keduanya melangkah ke babak empat besar setelah mengalahkan wakil Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Jumat (17/7/2026) sore WIB. Fajar/Fikri menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-13.

Fajar/Fikri lolos semifinal Japan Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI(

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri memulai pertandingan gim pertama dengan kurang meyakinkan. Duet Indonesia itu langsung tertinggal cukup jauh karena sulit mengimbangi permainan Lane/Vendy.

Bahkan, Lane/Vendy sempat unggul dengan skor 9-2. Permainan duet Inggris itu semakin meyakinkan menjelang jeda interval gim pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Lane/Vendy akhirnya berhasil mengunci keunggulan dengan skor 11-6. Setelah rehat, Fajar/Fikri mulai bangkit.

Duet Indonesia itu bermain agresif hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan 16-16. Kejar-kejaran poin terjadi menjelang gim pertama selesai.

Skor sempat kembali sama kuat menjadi 20-20. Namun akhirnya, Fajar/Fikri berhasil mengamankan kemenangan atas Lane/Vendy dengan skor 22-20.