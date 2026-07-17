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Jelang Perempatfinal Japan Open 2026, Alwi Farhan Petik Pelajaran Berharga dari Alex Lanier

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |11:10 WIB
Jelang Perempatfinal Japan Open 2026, Alwi Farhan Petik Pelajaran Berharga dari Alex Lanier
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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TOKYO — Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam setelah berhasil memastikan diri lolos ke babak perempatfinal Japan Open 2026. Keberhasilan ini sekaligus menjaga harapan Indonesia untuk meraih prestasi tertinggi dalam ajang bergengsi tersebut.

Dalam babak 16 besar Japan Open 2026, Alwi sukses menundukkan perlawanan sengit wakil Prancis, Alex Lanier, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16. Laga penentu itu berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, pada Kamis 16 Juli 2026 sore WIB.

1. Evaluasi Performa

Alwi Farhan mengakui sangat senang dapat melaju ke babak perempat final Japan Open 2026. Namun, hal paling penting baginya adalah dapat menyelesaikan laga tanpa mengalami cedera apa pun.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Saya bisa berdiri, bisa menang semua berkat karunianya dan rahmatnya," kata Alwi Farhan dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/7/2026).

Alwi Farhan menghadapi Alex Lanier di 16 besar Japan Open 2026 PP PBSI
Alwi Farhan menghadapi Alex Lanier di 16 besar Japan Open 2026 PP PBSI

"Pastinya saya tidak mau mengulang apa yang sudah menjadi kesalahan beberapa pertemuan terakhir. Saya selalu keluar lapangan dengan kepala tunduk tapi hari ini saya memastikan apapun hasilnya saya akan keluar lapangan dengan tegak. Tidak ada yang saya sesali," tambahnya.

 

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