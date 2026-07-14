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HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Emosional Legenda MotoGP Valentino Rossi, Reuni dengan Yamaha Bikin Fans Terharu

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |00:01 WIB
Kisah Emosional Legenda MotoGP Valentino Rossi, Reuni dengan Yamaha Bikin Fans Terharu
Valentino Rossi reuni dengan Yamaha dalam acara Goodwood Festival of Speed 2026. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
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KISAH emosional legenda MotoGP Valentino Rossi yang terlihat reuni kembali dengan Yamaha berhasil membuat pembalap berjuluk The Doctor itu terharu. Ya, untuk pertama kalinya sejak memutuskan pensiun dari ajang Grand Prix pada akhir musim 2021, pria asal Italia tersebut kembali menunggangi motor Yamaha MotoGP.

Momen spesial ini terjadi dalam acara Goodwood Festival of Speed yang berlangsung akhir pekan lalu. Bagi Rossi, ini merupakan penampilan perdananya di festival bergengsi tersebut setelah absen selama lebih dari satu dekade.

1. Reuni dengan Yamaha

Sesi bernostalgia Rossi dimulai sejak Jumat 10 Juli 2026. Ia terlihat menyapa para penggemar dari balkon Goodwood House bersama sahabatnya yang juga juara dunia Formula 1 (F1) 2025, Lando Norris.

Keesokan harinya, Sabtu 11 Juli 2026, aroma balap semakin terasa kuat. Rossi memimpin parade demonstrasi spesial mendaki bukit Goodwood yang legendaris, ditemani para atlet Monster Energy lainnya seperti Norris, John McGuinness, dan Michael Dunlop.

Dalam aksi memukau tersebut, sang juara dunia sembilan kali memacu motor pabrikan Yamaha YZR-M1 versi musim 2020 miliknya, memicu gemuruh sorak-sorai dari penonton yang hadir.

Valentino Rossi reuni dengan Yamaha di Goodwood Festival of Speed. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
Valentino Rossi reuni dengan Yamaha di Goodwood Festival of Speed. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

2. Ikatan Abadi

Bagi Rossi, kesempatan ini bukan sekadar pameran biasa, melainkan sebuah momen yang menyentuh hati nuraninya. Hubungan panjangnya dengan pabrikan asal Jepang tersebut memang telah melahirkan sejarah besar di dunia otomotif.

"Yamaha telah menjadi bagian besar dalam hidup saya, jadi selalu ada rasa emosional setiap kali kami bersatu kembali. Dan melakukannya dengan YZR-M1 2020 saya membuat momen ini menjadi jauh lebih bermakna,” ungkap Rossi, mengutip dari Crash, Selasa (14/7/2026).

 

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