Kisah Sedih Pearly Tan, Pebulu Tangkis Cantik Malaysia yang Alami Kemunduran Performa Usai Cedera

KABAR mengejutkan datang dari panggung Japan Open 2026 setelah ganda putri andalan Malaysia, Pearly Tan/M. Thinaah, harus mengepak koper lebih awal. Pasangan peringkat lima dunia itu secara tidak terduga langsung tersingkir di babak pertama turnamen berlevel Super 750 tersebut.

Pearly/Thinaah sejatinya mengawali laga dengan sangat meyakinkan, namun akhirnya takluk dari pasangan Taiwan, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun. Mereka menyerah lewat drama tiga gim dengan skor akhir 9-21, 21-17, dan 21-17 di Tokyo, Jepang, pada Selasa 14 Juli 2026.

Hasil minor ini menjadi catatan buruk tersendiri karena menjadi kekalahan perdana mereka dari sang lawan setelah selalu menang dalam tiga pertemuan sebelumnya. Ini juga merupakan eliminasi paling awal bagi Pearly/Thinaah sejak Kejuaraan Asia pada April tahun lalu.

1. Trauma Cedera

Kekalahan prematur ini memicu pertanyaan besar terkait penurunan performa Pearly/Thinaah yang sempat menduduki peringkat dua dunia. Grafik penampilan mereka dinilai merosot sejak April tahun ini, berbeda jauh dengan pencapaian impresif musim lalu.

Usut punya usut, Pearly Tan mengakui dirinya kini mengusung pendekatan bermain yang jauh lebih hati-hati di lapangan. Hal tersebut tidak lepas dari riwayat cedera punggung di Kejuaraan Asia yang sempat membuatnya absen selama dua bulan.

Pearly Tan sempat mengalami cedera di final Hong Kong Open 2023 (Foto: Instagram/@perthin_fans)

"Saya ingin bermain aman terlebih dahulu karena saya tahu kondisi saya lebih rentan. Saya mengalami beberapa cedera akhir-akhir ini," ungkap Pearly Tan dalam sesi wawancara pascapertandingan bersama BWF, dikutip dari New Straits Times, Rabu (15/7/2026).

"Bagi saya saat ini, kesehatan adalah yang terpenting. Saya hanya mencoba mengembalikan momentum, menghargai setiap pertandingan, dan memberikan yang terbaik, terlepas dari hasil menang atau kalah," tambahnya.