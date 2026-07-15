Hasil Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Prancis

Hasil Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Prancis (x/@inabadminton)

TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026. Hal itu setelah mereka mengalahkan wakil Prancis Christo Popov/Toma Junior Popov dengan poin 21-19 dan 21-13.

Pertemuan kedua pasangan itu terjadi dalam babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Rabu (15/7/2026)

Jalannya Laga

Fajar/Fikri dan Christo/Toma tampil dengan ngotot sejak awal gim pertama yang membuat jalannya permainan cukup ketat. Kedua pasangan berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi poin.

Fajar/Fikri tertinggal 6-9 dari Christo/Toma. Namun, mereka tak patah semangat untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara Christo/Toma terus berusaha mempertahankan dominasi agar tetap dapat unggul.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Akhirnya, Fajar/Fikri dapat membalikkan keadaan dengan unggul 20-19 atas Christo/Toma. Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan catatan manis karena mengalahkan lawan dengan skor 21-19.