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Hasil Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Prancis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |20:25 WIB
Hasil Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Prancis
Hasil Japan Open 2026 : Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Prancis (x/@inabadminton)
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TOKYO - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak 16 besar Japan Open 2026. Hal itu setelah mereka mengalahkan wakil Prancis Christo Popov/Toma Junior Popov dengan poin 21-19 dan 21-13.

Pertemuan kedua pasangan itu terjadi dalam babak 32 besar. Laga tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang, Rabu (15/7/2026)

Jalannya Laga

Fajar/Fikri dan Christo/Toma tampil dengan ngotot sejak awal gim pertama yang membuat jalannya permainan cukup ketat. Kedua pasangan berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi poin.

Fajar/Fikri tertinggal 6-9 dari Christo/Toma. Namun, mereka tak patah semangat untuk mengejar ketertinggalannya. Sementara Christo/Toma terus berusaha mempertahankan dominasi agar tetap dapat unggul.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Akhirnya, Fajar/Fikri dapat membalikkan keadaan dengan unggul 20-19 atas Christo/Toma. Fajar/Fikri menutup gim pertama dengan catatan manis karena mengalahkan lawan dengan skor 21-19.

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