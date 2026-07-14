JADWAL dan link live streaming turnamen Premier Padel Malaga 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan padel kelas dunia tersebut tepatnya dapat disaksikan secara live streaming di Vision+, dengan cara klik di sini!
Senin, 13 Juli 2026
14:00 WIB | Day 1
21:00 WIB | Day 1
Selasa, 14 Juli 2026
00:00 WIB | Day 1
15:00 WIB | Day 2
Rabu, 15 Juli 2026
00:30 WIB | Day 2
15:00 WIB | Day 3
Kamis, 16 Juli 2026
00:30 WIB | Day 3
20:00 WIB | Day 4
Jumat, 17 Juli 2026
00:30 WIB | Day 4
15:00 WIB | Day 5
Sabtu, 18 Juli 2026
00:30 WIB | Day 5 - Quarter Finals
17:00 WIB | Day 6 - Women's Semifinal
Minggu, 19 Juli 2026
02.00 WIB | Day 7 – Final