Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Bungkam Ganda Malaysia, Febriana/Meilysa Lolos Semifinal

SYDNEY – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses melangkah ke babak semifinal Australia Open 2026. Tiket empat besar tersebut berhasil diamankan pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu setelah meredam perlawanan wakil Malaysia, Zi Yu Low/Nuraqilah Maisarah Ramdan, melalui kemenangan dua gim langsung dengan poin 21-13 dan 21-17.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempat final. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Jumat (12/6/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias langsung menerapkan pola permainan agresif melawan Zi/Nuraqilah dalam awal gim pertama. Hal itu membuat Ana/Trias dapat mudah mendapatkan poin demi poin.

Saat ini mereka dapat unggul 7-0 atas Zi/Nuraqilah. Zi/Nuraqilah pun berusaha memberikan perlawanan agar dapat mendapatkan poin demi poin.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Perlahan, Zi/Nuraqilah mulai menyulitkan Ana/Trias. Akan tetapi, mereka masih tertinggal 6-10 dari Ana/Trias.

Ana/Trias menutup gim pertama dengan raihan apik sebagai modal gim kedua. Mereka mengalahkan Zi/Nuraqilah dengan skor 21-13.