Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Bungkam Ganda Malaysia, Febriana/Meilysa Lolos Semifinal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:58 WIB
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Bungkam Ganda Malaysia, Febriana/Meilysa Lolos Semifinal
Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses melangkah ke babak semifinal Australia Open 2026. Tiket empat besar tersebut berhasil diamankan pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu setelah meredam perlawanan wakil Malaysia, Zi Yu Low/Nuraqilah Maisarah Ramdan, melalui kemenangan dua gim langsung dengan poin 21-13 dan 21-17.

Pertemuan keduanya terjadi dalam babak perempat final. Laga itu berlangsung di Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney, Australia, Jumat (12/6/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Ana/Trias langsung menerapkan pola permainan agresif melawan Zi/Nuraqilah dalam awal gim pertama. Hal itu membuat Ana/Trias dapat mudah mendapatkan poin demi poin.

Saat ini mereka dapat unggul 7-0 atas Zi/Nuraqilah. Zi/Nuraqilah pun berusaha memberikan perlawanan agar dapat mendapatkan poin demi poin.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Perlahan, Zi/Nuraqilah mulai menyulitkan Ana/Trias. Akan tetapi, mereka masih tertinggal 6-10 dari Ana/Trias.

Ana/Trias menutup gim pertama dengan raihan apik sebagai modal gim kedua. Mereka mengalahkan Zi/Nuraqilah dengan skor 21-13.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224130/moh_zaki_ubaidillah-bZI6_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Lumat Wakil Malaysia, Zaki Ubaidillah Melesat ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224118/alwi_farhan-rigk_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Tumbangkan Wakil Taiwan, Alwi Farhan Amankan Tiket Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224115/rehan_naufal_bersama_gloria_emanuelle-nKNe_large.jpg
Hasil Perempatfinal Australia Open 2026: Langkah Rehan/Gloria Terhenti Usai Hadapi Perlawanan Sengit China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/40/3224111/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Dwey_large.jpg
Daftar 6 Wakil Indonesia di Perempatfinal Australia Open 2026: Ada Alwi Farhan hingga Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3223993/ganda_putra_indonesia_leo_rolly_carnando_dan_daniel_marthin-LyTc_large.jpg
Leo/Daniel Tersingkir di Australia Open 2026, Ungkap Penyebab Kekalahan dari Jagoan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/40/3224003/alwi_farhan-Hu9K_large.jpg
Alwi Farhan Tampil Habis-Habisan untuk Lolos ke Perempat Final Australia Open 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement