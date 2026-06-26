Setia hingga 2031, Valentino Rossi Siap Bawa VR46 Racing Rajai Era Baru MotoGP

LEGENDA MotoGP, Valentino Rossi senang timnya, VR46 Racing resmi menandatangani kontrak baru untuk tetap balapan selama lima musim ke depan, tepatnya dari tahun 2027 hingga 2031. Rossi pun antusias dan bersemangat membuat timnya tersebut merajai era baru MotoGP.

1. Ambisi VR46

Sejak menapakkan kaki di kelas tertinggi pada MotoGP 2022, tim yang berbasis di Tavullia ini berkembang dengan sangat pesat. Meski menyandang status sebagai salah satu tim termuda di grid, VR46 Racing terbukti mampu langsung bersaing di barisan depan dengan identitas tim yang sangat kuat.

Mengenai kelanjutan komitmen ini, Valentino Rossi mengungkapkan rasa bangga sekaligus antusiasmenya terhadap masa depan kejuaraan dunia ini.

“Kami sangat senang dan bangga bisa melanjutkan petualangan MotoGP ini untuk lima tahun kedepan. Kesepakatan baru ini merupakan langkah yang sangat penting bagi masa depan MotoGP,” ujar Rossi, melansir dari Speedweek, Jumat (26/6/2026).

Pertamina Enduro VR46 pamer livery baru untuk MotoGP 2026. (Foto: Pertamina Enduro VR46)

“Dengan tujuan menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia dan membuat olahraga yang menjadi gairah kami ini menjadi lebih spektakuler dan menarik,” tambahnya.