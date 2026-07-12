Hasil Warm-up MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Tercepat, Di Giannantonio Alami Kecelakaan

SACHSENRING – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan dominasinya di Sirkuit Sachsenring dengan memimpin sesi pemanasan (warm-up) MotoGP Jerman 2026, pada Minggu (12/7/2026) sore WIB. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi mutlak pabrikan Ducati yang sukses menyapu bersih posisi tiga besar dalam sesi penutup sebelum balapan utama tersebut.

Marquez yang merupakan pemenang Sprint Race sekaligus peraih pole position di MotoGP Jerman 2026, mencatatkan waktu terbaik 1 menit 20,119 detik. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut sedang membidik rekor kemenangan ke-10 yang bersejarah di GP Jerman pada balapan utama yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 19.00 WIB.

Sesi yang berlangsung selama 10 menit ini dimanfaatkan para pembalap untuk beralih dari ban belakang tipe soft ke tipe medium. Langkah ini krusial sebagai simulasi dan persiapan matang guna menghadapi balapan panjang sejauh 30 putaran.

Jalannya Sesi Warm-up

Fabio Di Giannantonio sempat memimpin jalannya sesi sebelum posisinya direbut oleh Marc Marquez di menit-menit akhir. Pembalap Pertamina VR46 Ducati tersebut menempel ketat di posisi kedua dengan selisih waktu yang sangat tipis, yakni hanya +0,070 detik dari sang pemuncak.

Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Namun, nasib sial menimpa Diggia –julukan Di Giannantonio– menjelang akhir sesi saat dirinya dilaporkan sedang menguji komponen aerodinamis terbaru pada motor GP26 miliknya. Ia kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan dalam kecepatan tinggi saat memasuki Tikungan 8 yang terkenal sangat cepat.

Motor Desmosedici tunggangannya meluncur deras hingga menghantam pagar pembatas udara. Beruntung, pembalap asal Italia yang berhasil meraih podium ketiga di Sprint Race tersebut dilaporkan tidak mengalami cedera serius dan bisa langsung berjalan meninggalkan lokasi kejadian.

Melengkapi dominasi Ducati, Alex Marquez dari tim BK8 Gresini Ducati berhasil mengamankan tempat ketiga dengan selisih +0,392 detik. Komposisi tiga besar hasil warm-up ini sama persis dengan susunan baris depan (front row) yang akan memulai balapan utama sore nanti.