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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara MotoGP Jerman 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |04:05 WIB
Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Juara MotoGP Jerman 2026?
Marc Marquez berpeluang juara MotoGP Jerman 2026 malam ini. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
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JADWAL MotoGP 2026 hari ini, Minggu (12/7/2026) sudah dirilis. Sesuai jadwal, main race MotoGP Jerman 2026 akan berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada Minggu (12/7/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Sulit Hentikan Marc Marquez

Marc Marquez tercatat pembalap tersukses yang pernah eksis di MotoGP Jerman. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sembilan kali menang di MotoGP Jerman yang digelar di Sirkuit Sachsenring, yakni pada 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 dan 2025.

Sirkuit Sachsenring sering ditaklukkan Marc Marquez. (Foto: MotoGP.com)
Sirkuit Sachsenring sering ditaklukkan Marc Marquez. (Foto: MotoGP.com)

Di luar Marc Marquez, hanya ada tiga pembalap MotoGP aktif yang menang di MotoGP Jerman. Sebut saja Fabio Quartararo di MotoGP Jerman 2022, Jorge Martin (2023) dan Fabio Quartararo (2024).

Kehebatan para pembalap MotoGP tertutupi dominasi manis Marc Marquez. Jadi, akankah Marc Marquez kembali menjadi raja MotoGP Jerman malam ini?

2. Paham Dominasi MotoGP Jerman

Marc Marquez paham mendominasi MotoGP Jerman. Ia bahkan menyebut pencinta MotoGP tidak akan kaget jika dirinya kembali memenangkan race malam ini.

"Di Sachsenring, kalau saya menang, itu dianggap hal yang normal. Kalau saya kalah yang berarti finis di posisi kedua atau ketiga, dan bagi saya itu sudah cukup baik, justru itu yang akan menjadi berita,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Minggu (12/7/2026).

 

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