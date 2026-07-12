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Tampil Impresif, iNews Media Group Amankan Peringkat Ke-4 di Turnamen Padel BTN 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |18:47 WIB
Tampil Impresif, iNews Media Group Amankan Peringkat Ke-4 di Turnamen Padel BTN 2026
IMG tembus 4 besar di Padel BTN 2026. (Foto: Okezone)
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DEPOK – Tim padel iNews Media Group (IMG) sukses menunjukkan taji dan mengukir prestasi gemilang dalam ajang olahraga antar-media nasional. Lewat performa solid yang ditunjukkan oleh duet Masirom dan Dedi Prasetia, perwakilan IMG ini berhasil membawa pulang gelar juara keempat dalam perhelatan Turnamen Padel BTN 2026.

Turnamen bertajuk Media Padel Competition by BTN ini diikuti 48 pasangan perwakilan dari berbagai media nasional dan BTN selaku tuan rumah.

48 pasangan tersebut dibagi ke dalam 16 grup, dengan juara grup lolos ke fase gugur.

Tim iNews Media Group tembus 4 besar di Padel BTN 2026
Tim iNews Media Group tembus 4 besar di Padel BTN 2026

1. Perjalanan Tangguh Menuju Babak Gugur

Tergabung bersama Katadata dan Nusantara TV di Grup M, pasangan IMG tampil sebagai yang terbaik. Di babak 16 besar, pasangan Masirom & Dedi Prasetia mengalahkan atlet Metro TV. Lanjut di babak 8 besar, menundukkan pasangan Kompas TV.

Sayang, di semifinal, mereka harus mengakui ketangguhan pasangan BTN, Agas Hartanto & Adriansyah, 1-4. Di perebutan juara 3, lewat laga sengit, pasangan IMG takluk dari perwakilan Bisnis Indonesia, Hery Trianto & Badri Ilham, lewat tie break 4-7, setelah skor sama kuat 3-3.

 

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