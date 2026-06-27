Padel Cup 2026 Resmi Bergulir, Jadi Wadah Olahraga dan Kolaborasi

JAKARTA – Padel Cup 2026 resmi bergulir di Margot Padel, Jakarta Selatan, Sabtu (27/6/2026). Ajang tersebut tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga menjadi ruang mempererat hubungan.

Ajang tersebut dibuka Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv. Ia menilai olahraga memiliki manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar menjaga kebugaran tubuh.

1. Suasana Positif

Menurut Rajiv, olahraga mampu mempertemukan banyak kalangan dalam suasana positif. Dari aktivitas tersebut lahir nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, hingga semangat untuk terus berkembang.

"Bagi saya, olahraga khususnya padel bukan hanya tentang menang atau kalah. Lebih dari itu, olahraga mengajarkan sportivitas, disiplin, kerja sama, dan semangat untuk terus berkembang," kata Rajiv.

2. Perluas Jejaring

Turnamen padel tersebut juga dirancang sebagai ruang memperluas jejaring, memperkuat silaturahmi, serta menghadirkan energi positif melalui aktivitas olahraga. Apalagi, olahraga ini kini berkembang pesat dan mulai diminati berbagai kalangan.

Kondisi itu membuat turnamen semacam ini memiliki peran penting dalam membangun interaksi sosial yang sehat. Rajiv menilai, olahraga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam suasana kompetitif yang tetap menjunjung tinggi rasa saling menghargai.

"GP NasDem Padel Cup ini menjadi wadah untuk menjalin kolaborasi, mempererat persaudaraan, serta mengajak masyarakat hidup lebih sehat," ujarnya.

Selain menghadirkan pertandingan, ajang tersebut juga memperlihatkan kompetisi dapat berjalan beriringan dengan semangat kebersamaan. Para peserta memiliki kesempatan membangun relasi baru sambil menikmati atmosfer pertandingan.