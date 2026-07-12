Ukir Sejarah, Qarrar Firhand Jadi Pembalap Pertama Indonesia yang Raih Gelar WSK Euro Series

QARRAR Firhand mencetak sejarah bagi motorsport nasional dengan memastikan gelar WSK Euro Series 2026 kategori OK. Ia adalah pembalap pertama asal Indonesia yang berhasil menjuarai salah satu kejuaraan karting paling bergengsi dan kompetitif di dunia.

Kepastian meraih gelar juara usai dominan sepanjang musim dan mengunci posisi puncak klasemen. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah ia menutup putaran final di Cremona Circuit, Italia, dengan meraih podium kedua dan mencatatkan Fastest Lap of the Race, Sabtu 11 Juli 2026.

Qarrar Firhand tampil di WSK Euro Series 2026 (Foto: Dok. Qarrar Firhand)

"Saya sangat bangga bisa menutup perjalanan saya di karting dengan gelar WSK Euro Series. Final race berlangsung sangat ketat dan saya menikmati pertarungan yang luar biasa sepanjang balapan," kata Qarrar dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/7/2026).

"Terima kasih kepada tim Ward Racing, keluarga, sponsor, dan seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung saya. Gelar ini saya persembahkan untuk Indonesia dan menjadi motivasi besar untuk menghadapi tantangan berikutnya di Formula 4," tambahnya.

1. Fondasi Penting

Sementara itu, Manajemen Qarrar menyebut gelar ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki jenjang Formula 4. Mereka pun bangga dengan prestasi yang diraih sang pembalap.

“Qarrar kembali menciptakan sejarah bagi Indonesia. Menjadi juara WSK Euro Series adalah pencapaian luar biasa karena level kompetisinya merupakan salah satu yang tertinggi di dunia karting," kata manajemen.

"Lebih membanggakan lagi, ia menutup musim sebagai champion dengan Pole Position, kemenangan di seluruh heat race, kemenangan Prefinal, podium pada Final Race, dan Fastest Lap. Ini menjadi fondasi sangat kuat sebelum memulai langkah berikutnya di British Formula 4 Championship,” tutup mereka.