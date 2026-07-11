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HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Kayla Yaakov Usai Jadi Pembalap Wanita Pertama yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |03:08 WIB
Kata-Kata Kayla Yaakov Usai Jadi Pembalap Wanita Pertama yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez
Kata-Kata Kayla Yaakov Usai Jadi Pembalap Wanita Pertama yang Tunggangi Motor Ducati Milik Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)
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JAKARTA - Pembalap muda cantik, Kayla Yaakov, berhasil mengukir sejarah. Ia menjadi wanita pertama yang menunggangi motor Ducati milik Marc Marquez. 

1. Wanita Pertama Kendarai Motor Ducati Marc Marquez

Kayla Yaakov merupakan pembalap wanita asal Amerika Serikat yang masih berusia 19 tahun. Ia ikut kejuaraan Supersport dari MotoAmerica dengan menggunggangi motor Ducati. 

Ia mengaku sangat bahagia dapat mengendarai motor Ducati milik Marc Marquez. Hal ini setelah Ducati mengizinkan Kayla Yaakov mencoba motor GP26 milik Marc Marquez. 


Kayla, yang selalu menjadi salah satu pembalap unggulan di kelas Supersport di MotoAmerica, sangat bahagia dapat menungganggi motor Ducati Marc Marquez tersebut.

"Ini adalah pengalaman pertama saya mengendarai motor MotoGP dan rasanya sungguh luar biasa," katanya di akun Instagram pribadinya @kayla_yaakov. 

Pembalap muda cantik Kayla Yaakov tunggangi motor Ducati Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)
Pembalap muda cantik Kayla Yaakov tunggangi motor Ducati Marc Marquez (Instagram/@kayla_yaakov)

"Saya belum pernah tersenyum sebanyak ini saat mengendarai motor seperti ketika mengendarai motor yang menakjubkan ini. Terima kasih kepada setiap orang yang telah membuat pengalaman ini menjadi mungkin, kepada semua yang telah mendukung saya sehingga sayabisa mencapai pencapaian ini bersama Ducati, dan kepada mereka yang percaya pada saya sepanjang perjalanan ini," ujarnya.

Ia pun menyebut dirinya sebagai wanita pertama yang mengendarai motor Ducati. 

"Wanita pertama yang pernah mengendarai motor ini: sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Kayla yang berusia lima tahun pasti akan sangat bahagia," ucapnya. 

Diketahui, Kayla Yaakov merupakan pembalap wanita asal Amerika Serikat yang masih berusia 19 tahun. Ia ikut kejuaraan Supersport dari MotoAmerica dengan menggunggangi motor Ducati. 

 

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Topik Artikel :
Kayla Yaakov Ducati Marc Marquez
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