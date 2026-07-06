Perpanjang Kontrak dengan Ducati, Marc Marquez: Ini Bisa Jadi yang Terakhir

Marc Marquez tidak tahu apakah ini jadi kontrak terakhirnya di MotoGP atau tidak (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez kembali bicara soal kariernya yang mungkin tidak lama lagi berakhir. Ia mengaku tidak tahu apakah perpanjangan kontrak dua tahun dengan Ducati Lenovo adalah yang terakhir atau belum.

Marquez resmi memperpanjang kontrak dengan Ducati Lenovo dua pekan lalu. Ia akan bertahan di pabrikan asal Borgo Panigale itu setidaknya hingga MotoGP 2028.

1. Kontrak Terakhir

Sebelum membubuhkan tanda tangan, ada negosiasi yang alot. Marquez menginginkan kontrak dengan formula 1+1 atau perpanjang setahun dengan opsi setahun.

Tapi, Ducati mau Marquez mengikat kontrak berdurasi dua musim. Pada akhirnya, sang pembalap memenuhi keinginan tersebut.

Marquez mengaku, tidak tahu apakah ini kontraknya yang terakhir sebagai pembalap atau tidak. Tapi, ia ingin mengingat penghujung kariernya dengan cara yang baik.

“Saya tidak tahu apakah ini akan jadi kontrak yang terakhir atau tidak. Tapi, saya ingin mengingat tahun-tahun terakhir karier saya dengan cara yang baik,” papar Marquez, disitat dari Crash, Senin (6/7/2026).