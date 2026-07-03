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HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Akui Terlalu Bernafsu Kejar Marc Marquez hingga Kecelakaan Hebat di MotoGP Belanda 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |00:49 WIB
Marco Bezzecchi Akui Terlalu Bernafsu Kejar Marc Marquez hingga Kecelakaan Hebat di MotoGP Belanda 2026
Marco Bezzecchi mengaku terlalu bernafsu hingga kehilangan kontrol atas motornya (Foto: Instagram/@marcobez72)
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MARCO Bezzecchi akhirnya buka suara soal kecelakaan hebat yang menimpanya di MotoGP Belanda 2026. Pembalap Aprilia Racing itu mengaku terlalu bernafsu mengejar Marc Marquez.

Balapan MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit TT Assen, Assen, Minggu 28 Juni malam WIB, diwarnai kecelakaan hebat yang menimpa Bezzecchi. Ia jatuh dalam kecepatan tinggi!

1. Terburuk

Marco Bezzecchi memukul marshal di sesi sprint race MotoGP Republik Ceko 2026 Grand Prix

Bezzecchi bahkan terpental berkali-kali setelah meluncur di gravel. Beruntung, pria berpaspor Italia itu tidak mengalami cedera berarti kendati sempat diangkut ke rumah sakit di Groningen.

Salah satu murid Valentino Rossi itu mengakui kecelakaan di Assen adalah yang terparah sepanjang kariernya. Ia merasa beruntung tidak mengalami patah tulang dalam insiden tersebut.

“Saya cukup banyak mengalami kecelakaan hebat tetapi pekan lalu mungkin yang terburuk sepanjang karier saya. Beruntung, tidak ada tulang yang patah tetapi dampaknya cukup keras,” papar Bezzecchi, dinukil dari Motosan, Jumat (3/7/2026).

Lebih lanjut, pria berusia 27 tahun itu mengaku terlalu bernafsu mengejar Marquez untuk posisi empat. Akibatnya, ia kehilangan kontrol terhadap ban depan di kecepatan tinggi.

 

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