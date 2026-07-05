Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

VR46 Racing Team Resmi Perpanjang Kerjasama dengan Ducati hingga 2029

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |11:47 WIB
VR46 Racing Team Resmi Perpanjang Kerjasama dengan Ducati hingga 2029
VR46 Racing Team Resmi Perpanjang Kerjasama dengan Ducati hingga 2029 (Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

JAKARTA - Kerja sama antara Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Ducati berlanjut hingga MotoGP 2029. Hal ini setelah kedua pihak sepakat melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin. 

1. Kerja Sama VR46 Racing Team-Ducati Lanjut

Perpanjangan kontrak kerja sama ini menegaskan kepercayaan timbal balik di balik proyek yang telah menunjukkan kekuatannya sejak 2022, ketika kemitraan dimulai. 

"Kami sangat bangga mengumumkan perpanjangan perjanjian kami dengan Ducati sebagai Ducati Factory Supported Team di MotoGP untuk tiga tahun ke depan,"  kata Pertamina Enduro VR46 Racing Team Director, Alessio Salucci, melansir laman MotoGP, Minggu (5/7/2026). 

Ia mengucapkan terima kasih  kepada semua orang yang bekerja di dalam tim, para mitra kami atas dukungan mereka yang berkelanjutan, dan Ducati – khususnya Luigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, dan Mauro Grassilli. 

VR46 Racing Team (Instagram/@VR46racingteam)
VR46 Racing Team (Instagram/@VR46racingteam)

"Dengan regulasi baru yang akan berlaku pada 2027, beberapa musim MotoGP mendatang akan menghadirkan tantangan besar, namun kami siap menghadapinya dengan antusiasme, tekad, dan fondasi kokoh yang telah kami bangun, untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Tentu saja, kemitraan yang sukses antara tim dan Ducati ini akan terus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," tuturnya. 

Dalam beberapa tahun, VR46 Racing Team telah memantapkan dirinya sebagai tolok ukur di MotoGP. VR46 Racing Team pun mendapatkan status sebagai "Ducati Factory Supported Team" mulai 2025. 

Kemitraan yang sepenuhnya Italia ini telah berkontribusi pada 4 kemenangan, 16 podium, dan 1.792 poin dalam Kejuaraan Konstruktor selama bertahun-tahun.

Prestasi dua musim terakhir telah mendorong Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Ducati untuk melanjutkan proyek yang diluncurkan pada 2025. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227991/fabio_quartararo_belum_memiliki_tim_untuk_motogp_2027_fabioquartararo20-vBRt_large.jpg
3 Pembalap Top yang Belum Punya Tim di MotoGP 2027, Nomor 1 Fabio Quartararo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227980/francesco_bagnaia_hengkang_ke_aprilia_racing_di_motogp_2027_pecco63-x4vD_large.jpg
Daftar Line Up Sementara Pembalap di MotoGP 2027: Duet Ganas Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227969/jorge_martin_hengkang_ke_yamaha_di_motogp_2027_89jorgemartin-Kblc_large.jpg
Pindah ke Yamaha Tahun Depan, Jorge Martin Juara MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3228109/marc_marquez_siap_bangkit_di_motogp_jerman_2026_marcmarquez93-huRD_large.jpg
Finis Ketujuh di Belanda, Marc Marquez Menggila di MotoGP Jerman 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227998/nicolo_bulega_berpotensi_gabung_tim_valentino_rossi_di_motogp_2027_worldsbk-UGTZ_large.jpg
Daftar 5 Pembalap yang Dirumorkan Promosi ke MotoGP 2027: Ada Calon Juara WorldSBK 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/38/3227982/marc_marquez-dcfO_large.jpg
Belum Pensiun meski Terus-terusan Cedera, Marc Marquez: Dokter Penyebab Saya Bertahan di MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement