VR46 Racing Team Resmi Perpanjang Kerjasama dengan Ducati hingga 2029

JAKARTA - Kerja sama antara Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Ducati berlanjut hingga MotoGP 2029. Hal ini setelah kedua pihak sepakat melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin.

1. Kerja Sama VR46 Racing Team-Ducati Lanjut

Perpanjangan kontrak kerja sama ini menegaskan kepercayaan timbal balik di balik proyek yang telah menunjukkan kekuatannya sejak 2022, ketika kemitraan dimulai.

"Kami sangat bangga mengumumkan perpanjangan perjanjian kami dengan Ducati sebagai Ducati Factory Supported Team di MotoGP untuk tiga tahun ke depan," kata Pertamina Enduro VR46 Racing Team Director, Alessio Salucci, melansir laman MotoGP, Minggu (5/7/2026).

Ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang bekerja di dalam tim, para mitra kami atas dukungan mereka yang berkelanjutan, dan Ducati – khususnya Luigi Dall'Igna, Claudio Domenicali, dan Mauro Grassilli.

VR46 Racing Team (Instagram/@VR46racingteam)

"Dengan regulasi baru yang akan berlaku pada 2027, beberapa musim MotoGP mendatang akan menghadirkan tantangan besar, namun kami siap menghadapinya dengan antusiasme, tekad, dan fondasi kokoh yang telah kami bangun, untuk mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Tentu saja, kemitraan yang sukses antara tim dan Ducati ini akan terus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak," tuturnya.

Dalam beberapa tahun, VR46 Racing Team telah memantapkan dirinya sebagai tolok ukur di MotoGP. VR46 Racing Team pun mendapatkan status sebagai "Ducati Factory Supported Team" mulai 2025.

Kemitraan yang sepenuhnya Italia ini telah berkontribusi pada 4 kemenangan, 16 podium, dan 1.792 poin dalam Kejuaraan Konstruktor selama bertahun-tahun.

Prestasi dua musim terakhir telah mendorong Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan Ducati untuk melanjutkan proyek yang diluncurkan pada 2025.