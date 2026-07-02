Penyebab Pembalap Marc Marquez Menolak CLBK dengan Honda

PENYEBAB pembalap Marc Marquez menolak CLBK dengan Honda sudah diketahui. Rider asal Spanyol itu mengaku tidak mau mengambil risiko besar lagi dalam kariernya.

Marquez resmi memperpanjang kontrak dengan Ducati Lenovo untuk dua musim ke depan. Tapi, negosiasi untuk ikatan baru ini sempat berlarut-larut.

1. Opsi

Awalnya, Marquez disebut ingin formula 1+1 yakni perpanjang setahun dengan opsi setahun. Ia memilih menunggu dulu karena MotoGP 2027 akan memakai regulasi baru sehingga tim-tim memulai lagi dari 0.

Situasi itu membuka pintu untuk reuni antara Marquez dengan Honda, tim yang dibelanya pada 2013-2023. The Baby Alien mengakui ada percakapan informal soal kepulangannya ke pabrikan asal Jepang!

“Ada percakapan informal tetapi saya tahu yang saya inginkan adalah mendengar dulu dari Ducati,” kata Marquez, mengutip dari Crash, Jumat (2/7/2026).

“Jika saya gembira, saya tidak tidak tarik ulur di sana sini. Dan, bersama Ducati, kami duduk bersama dan langsung cocok,” imbuh pria asal Spanyol itu.