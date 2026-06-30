Kondisi Terkini Marco Bezzecchi Usai Kecelakaan di MotoGP Belanda 2026

ASSEN - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengalami kecelakaan saat MotoGP Belanda 2026 akhir pekan kemarin. Tim medis langsung memeriksa kondisinya.

1. Kondisi Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan saat melaju dengan kecepatan tinggi. Ia terjatuh di Tikungan 15 saat lap 2 di balapan yang berlangsung di Sirkuit Assen, Belanda, tersebut.

Ia lalu menjalani pemeriksaan awal di pusat medis (medical centre). Ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit setempat di University Medical Center Groningen untuk pemeriksaan secara menyeluruh.

"Aprilia Racing kini telah memastikan bahwa rider bernomor 72 telah menjalani pemindaian CT dan pemeriksaan radiologi. Hasilnya, tidak ditemukan adanya cedera. Karenanya, ia dinyatakan fit untuk meninggalkan rumah sakit," demikian melansir laman MotoGP, Selasa (30/6/2026).

Sementara itu, dalam siaran pers Aprilia, pemeriksaan klinis awal memastikan Bezzecchi dalam kondisi sadar penuh dan menunjukkan pergerakan normal pada keempat bagian tubuhnya, tanpa tanda-tanda langsung adanya komplikasi neurologis maupun sistemik yang serius.

Namun, karena rasa nyeri yang cukup berat akibat benturan keras tersebut, tim medis memutuskan memindahkan Bezzecchi ke Groningen Hospital. Rider asal Italia itu telah menjalani CT scan dan pemeriksaan radiologi, dengan hasil tidak ditemukan cedera.

Bezzecchi sekarang akan beristirahat di Italia. Ia memiliki waktu guna pemulihan kondisi fisiknya sebelum beraksi lagi pada Ronde 11 di GP Jerman pada 10-12 Juli 2026.