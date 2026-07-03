Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Shanghai 2026 di VISION+, Klik di Sini!

KEJUARAAN balap mobil listrik paling bergengsi, Formula E 2026, kembali menghadirkan aksi seru lewat gelaran Shanghai Round 13. Seri ini akan berlangsung di Shanghai, China, dan dapat disaksikan secara live di SPORTSTARS. Link nonton dapat diakses dengan klik link di sini.

1. Persaingan Sengit di China

Setelah persaingan sengit di Round 12, para pembalap akan kembali menghadapi tantangan besar pada Round 13. Setiap tim dituntut untuk tampil maksimal, karena hasil balapan di Shanghai bisa menjadi penentu penting dalam perburuan poin musim ini.

Formula E selalu menghadirkan balapan yang berbeda dari ajang motorsport lainnya. Selain adu cepat di lintasan, para pembalap juga harus mampu mengatur energi, memilih strategi yang tepat, dan mengambil keputusan cepat di setiap lap.

Shanghai Round 13 pun diprediksi berlangsung ketat sejak sesi awal. Para driver akan memulai persiapan melalui Free Practice 3, lalu berlanjut ke Qualifying untuk menentukan posisi start. Setelah itu, seluruh perhatian akan tertuju pada sesi Race yang menjadi puncak perebutan kemenangan. Dengan persaingan yang semakin panas, Shanghai siap menjadi panggung penting bagi para pembalap Formula E. Siapa yang mampu tampil paling konsisten?

Siapa yang akan memaksimalkan peluang di qualifying? Dan siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang di race utama? Jangan lewatkan seluruh rangkaian Formula E: Shanghai Round 13 secara live di SPORTSTARS.