JADWAL dan link live streaming balapan penentu di musim ini, yakni Formula E London E-Prix 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Setelah melalui 15 ronde yang sengit, kini para pembalap siap menghadapi seri ke-16 di London pada 14-15 Agustus 2026 dan round 17 pada 16 Agustus 2026. Kedua ronde krusial itu dapat Anda saksikan di Vision+ dengan cara klik di sini.
Jumat, 14 Agustus 2026
22.00 WIB – Formula E: London Round 16 – Free Practice 1 (channel SPORTSTARS)
Sabtu, 15 Agustus 2026
14.30 WIB – Formula E: London Round 16 – Free Practice 2 (channel SPORTSTARS)
16.30 WIB – Formula E: London Round 16 – Qualifying (channel SPORTSTARS)
21.00 WIB – Formula E: London Round 16 – Race (channel SPORTSTARS)
Minggu, 16 Agustus 2026
14.30 WIB – Formula E: London Round 17 – Free Practice 3 (channel SPORTSTARS)
16.30 WIB – Formula E: London Round 17 – Qualifying (channel SPORTSTARS)
21.00 WIB – Formula E: London Round 17 – Race (channel SPORTSTARS)