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Jadwal dan Link Live Streaming Tokyo E-Prix 2026 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |18:07 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Tokyo E-Prix 2026 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Tokyo E-Prix 2026 di Vision+ (Foto: MNC Media)
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JAKARTA – Berbeda dari balapan mobil pada umumnya, Formula E bukan hanya soal siapa yang melaju paling cepat. Pengelolaan energi, strategi, hingga kecepatan dalam hitungan detik sering kali menjadi penentu kemenangan.

Seluruh tantangan itu akan kembali tersaji dalam Formula E Tokyo 2026 yang menghadirkan Round 14 dan Round 15 pada 24–26 Juli 2026. Nonton di VISION+ dengan klik link di sini.

Tim Formula E Nissan (NMDI) 

Digelar di jalanan ibu kota Jepang, Tokyo E-Prix menjadi salah satu seri yang paling dinanti musim ini. Layout sirkuit yang dipenuhi tikungan teknis menuntut para pembalap tampil presisi sejak sesi latihan hingga balapan utama. Kesalahan kecil bisa membuat posisi berubah drastis, sementara strategi yang tepat dapat mengantarkan pembalap naik podium.

Memasuki paruh akhir musim, setiap poin semakin berarti bagi seluruh tim. Sesi Free Practice akan menjadi momen bagi para tim untuk mencari setelan mobil terbaik dan mengukur efisiensi penggunaan energi. Setelah itu, perhatian akan beralih ke Qualifying, yang menjadi kesempatan penting untuk mengamankan posisi start ideal.

Jadwal Formula E Tokyo 2026

Jumat, 24 Juli 2026

16.50 WIB – Formula E Tokyo Round 14: Free Practice 1 (SPOTV)

Sabtu, 25 Juli 2026

11.25 WIB – Formula E Tokyo Round 14: Free Practice 2 (SPOTV)

13.30 WIB – Formula E Tokyo Round 14: Qualifying (SPOTV)

 

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