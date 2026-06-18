Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming Sanya E-Prix 2026, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |18:04 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Sanya E-Prix 2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Sanya E-Prix 2026 hanya di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan Formula E musim 2026 kembali memanas lewat gelaran Round 11 Sanya E-Prix. Balapan mobil listrik paling bergengsi ini akan berlangsung di Sanya, China, dan bisa disaksikan secara live di VISION+ melalui channel SPORTSTARS. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini

Sanya E-Prix menjadi salah satu seri yang patut dinantikan karena menghadirkan tantangan berbeda bagi para pembalap. Selain harus tampil cepat sejak sesi latihan bebas, para driver juga dituntut untuk cermat mengatur strategi energi, membaca kondisi lintasan, dan memaksimalkan peluang saat qualifying.

Tim Formula E Nissan (NMDI)

Dengan persaingan yang semakin ketat di setiap round, Sanya siap menjadi panggung penting bagi para pembalap untuk mengamankan poin berharga. Setiap sesi akan punya peran besar, mulai dari Free Practice untuk mencari set-up terbaik, Qualifying untuk menentukan posisi start, hingga Race yang akan menjadi puncak perebutan kemenangan.

Jangan lewatkan keseruan Formula E: Rd 11 Sanya E-Prix secara live di VISION+. Catat jadwal lengkapnya berikut:

Jumat, 19 Juni 2026

15.30 WIB: Formula E: Rd 11 Sanya E-Prix – Free Practice 1

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/37/3218661/formula_e_monaco_e_prix_2026-CyHB_large.jpg
Link Live Streaming Formula E Monaco E-Prix 2026 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/37/3215989/link_live_streaming_formula_e_berlin_e_prix_2026_vision-KDhn_large.jpg
Link Live Streaming Formula E Berlin E-Prix 2026 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/37/3207995/formula_e_madrid_2026-xTc1_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Madrid 2026 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/37/3201415/jadwal_dan_link_live_streaming_formula_e_2026_di_vision-O34Y_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Formula E Season 12 Seri Jeddah E-Prix di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/37/3198769/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_miami_e_prix_2026_di_vision-FZXJ_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Miami E-Prix 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/37/3194429/formula_e_mexico_city-u1bp_large.jpg
Link Live Streaming Formula E Mexico City E-Prix 2026 di Vision+, Catat Jam Tayangnya!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement