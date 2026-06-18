Jadwal dan Link Live Streaming Sanya E-Prix 2026, Klik di Sini!

JAKARTA – Persaingan Formula E musim 2026 kembali memanas lewat gelaran Round 11 Sanya E-Prix. Balapan mobil listrik paling bergengsi ini akan berlangsung di Sanya, China, dan bisa disaksikan secara live di VISION+ melalui channel SPORTSTARS. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

Sanya E-Prix menjadi salah satu seri yang patut dinantikan karena menghadirkan tantangan berbeda bagi para pembalap. Selain harus tampil cepat sejak sesi latihan bebas, para driver juga dituntut untuk cermat mengatur strategi energi, membaca kondisi lintasan, dan memaksimalkan peluang saat qualifying.

Dengan persaingan yang semakin ketat di setiap round, Sanya siap menjadi panggung penting bagi para pembalap untuk mengamankan poin berharga. Setiap sesi akan punya peran besar, mulai dari Free Practice untuk mencari set-up terbaik, Qualifying untuk menentukan posisi start, hingga Race yang akan menjadi puncak perebutan kemenangan.

Jangan lewatkan keseruan Formula E: Rd 11 Sanya E-Prix secara live di VISION+. Catat jadwal lengkapnya berikut:

Jumat, 19 Juni 2026

15.30 WIB: Formula E: Rd 11 Sanya E-Prix – Free Practice 1