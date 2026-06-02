Kisah Haru Tunggal Putri legendaris Susy Susanti, Sukses Raih Gelar Back to Back Juara Indonesia Open

KISAH haru tunggal putri legendaris Susy Susanti, yang berhasil meraih gelar back to back juara Indonesia Open menarik untuk dibahas. Apalagi sampai saat ini belum ada yang mampu mencapai jumlah kemenangan Susy di kompetisi Indonesia Open tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia Open 2026 tengah berlangsung di Istora Senayan, pada 2-7 Juni 2026. Dalam turnamen super 1000 tersebut, sayangnya Indonesia hanya mengirimkan satu perwakilan saja, yakni Putri Kusuma Wardani.

Padahal, dulu Indonesia dikenal memiliki banyak tunggal putri menakutkan. Salah satunya adalah Susy Susanti.

1. Gelar Back to Back

Berbagai gelar juara pernah dirasakan Susy Susanti selama berkarier di dunia bulu tangkis. Andalan tunggal putri Indonesia itu bahkan sanggup menyumbangkan satu medali emas pada ajang Olimpiade Barcelona 1992 dan medali perunggu di Olimpiade Altanta 1996.

Bisa dikatakan era 1990-an merupakan masa keemas an Susy Susanti. Di antara banyaknya prestasi yang telah diraih atlet kelahiran 11 Februari 1971 tersebut, satu gelar yang paling berkesan jelas Indonesia Open.

Susy Susanti

Sebagai tunggal putri Indonesia, bisa juara di hadapan pendukung sendiri adalah sesuatu hal yang membanggakan. Luar biasanya, Susy Susanti mampu juara back to back atau dua kemenangan beruntun.

Bahkan sejatinya Susy Susanti pernah mendominasi Indonesia Open di empat musim secara berturut-turut. Momen itu terjadi pada Indonesia Open 1994 hingga 1997.