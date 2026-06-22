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Kisah Pebulu Tangkis Kevin Sanjaya, Angkat Bicara Mengenai Rumor dan Potensi Kembali ke Lapangan Hijau

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |18:58 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Kevin Sanjaya, Angkat Bicara Mengenai Rumor dan Potensi Kembali ke Lapangan Hijau
Kevin Sanjaya (kiri) saat masih bersama Marcus Gideon. (Foto: PBSI)
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LAMA tidak terlihat beraksi di turnamen internasional, mantan pebulu tangkis ganda putra andalan Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, kembali memicu gelombang spekulasi. Menghadiri sesi meet and greet di sela-sela perhelatan Indonesia Open 2026 pada awal Juni 2026 lalu, Kevin langsung dihujani pertanyaan oleh awak media mengenai kemungkinan dirinya membatalkan keputusan gantung raket demi kembali menjadi atlet profesional.

Riuh kerinduan publik Istora Senayan begitu terasa di sepanjang acara, di mana para suporter berulang kali meneriakkan namanya demi melihat mantan pasangan Marcus Fernaldi Gideon itu kembali memegang raket. Sebagaimana diketahui, Kevin memilih menyudahi kariernya yang gemilang pada tahun 2024 lalu akibat ketidakjelasan masa depan terkait partner bermainnya di lapangan.

Kendati demikian, antusiasme masif penonton di Istora membuktikan bahwa magnet popularitas Kevin sama sekali belum pudar.

1. Sinyal Misterius Kevin Sanjaya

Rasa penasaran publik akhirnya terjawab pasca-acara selesai. Saat melayani sesi wawancara di Media Center Istora Senayan, Kevin tidak serta-merta menutup pintu rapat-rapat bagi kemungkinan kembali ke dunia kompetitif tingkat dunia.

Kevin Sanjaya putuskan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional pada 2024 Okezone
Kevin Sanjaya putuskan pensiun dari dunia bulu tangkis profesional pada 2024 Okezone

Meski mengakui saat ini skenario tersebut belum masuk dalam rencana hidupnya, ia memberikan pernyataan diplomatis yang memicu harapan baru bagi para penggemarnya.

"Sejauh ini masih belum. Tapi kan enggak ada yang enggak mungkin," ungkap Kevin di pertengahan acara Indonesia Open 2026, dikutip Selasa (23/6/2026).

 

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