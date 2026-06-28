Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Luar Negeri, Nomor 1 Nyaris Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |04:50 WIB
2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Luar Negeri, Nomor 1 Nyaris Juara
Berikut dua pevoli supercantik Indonesia yang harumkan nama bangsa di luar negeri (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
A
A
A

BERIKUT dua pevoli supercantik Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di luar negeri. Salah satunya nyaris jadi juara.

Voli Indonesia tengah naik daun berkat dua pemain berparas cantik ini. Tidak hanya berwajah rupawan, mereka juga cukup berprestasi baik di dalam maupun luar negeri.

Tidak heran bila eksistensi mereka mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siapa saja kedua pevoli tersebut? Simak ulasan berikut ini.

2 Pevoli Supercantik Indonesia yang Harumkan Nama Bangsa di Luar Negeri

1. Megawati Hangestri

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

Sosok satu ini mencuri perhatian ketika membela Daejeon JungKwanJang Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2023-2025. Betapa tidak, pukulan-pukulan Megawati sukses membawa klubnya berprestasi.

Di musim debutnya, pemain berjuluk Megatron ini membawa Red Sparks ke babak playoff. Lebih hebatnya lagi, ia sukses mengantar klubnya jadi runner up!

Kini, Megawati sekali lagi mencoba peruntungan di Korea Selatan. Pemain asal Jember ini akan membela Hyundai Hillstate yang pernah tiga kali juara Liga Voli Korea Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226873/timnas_voli_putra_indonesia-0YJz_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs India di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/43/3226813/jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_vs_india_di_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-P6UH_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs India di Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/43/3226650/manajer_timnas_voli_putri_indonesia_u_18_mengapresiasi_perjuangan_saat_melawan_thailand-ACoS_large.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Takluk dari Thailand, Manajer Tim Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/43/3226481/timnas_voli_putri_indonesia_u_18_menembus_semifinal_kejuaraan_asia_tenggara_2026-4y3N_large.jpg
Timnas Voli Putri Indonesia U-18 Tembus Semifinal Kejuaraan Asia Tenggara 2026, Asisten Pelatih Puji Rotasi Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/43/3226432/timnas_voli_putra_indonesia_berpeluang_lolos_semifinal_avc_mens_volleyball_cup_2026_avcvolley-ikA9_large.jpg
Hitung-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 Jelang Lawan Oman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/43/3226285/megawati_hangestri-6MAP_large.jpg
Kisah Pevoli Megawati Hangestri, Putuskan Rehat Bela Timnas Voli Putri Indonesia demi Fokus di Liga Korea
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement