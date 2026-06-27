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Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs India di Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |04:45 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs India di Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026
Timnas Voli Putra Indonesia akan menghadapi India di semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/@avcvolley)
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JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs India di semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, India pada Sabtu (27/6/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Finis Runner-up di Fase Grup

Di fase grup, Timnas Voli Putra Indonesia finis sebagai runner-up. Setelah melewati empat pertandingan, skuad asuhan Sergio Veloso ini duduk di posisi dua klasemen akhir Grup B dengan tujuh poin, terpaut dua angka dari Korea Selatan di posisi puncak.

Farhan Halim tampil gemilang di laga Indonesia vs Oman. (Foto: Instagram/@ avcvolley)
Farhan Halim tampil gemilang di laga Indonesia vs Oman. (Foto: Instagram/@ avcvolley)

Pencapaian ini masuk kategori luar biasa karena Timnas Voli Putra Indonesia mengungguli negara-negara top Asia lain. Sebut saja Thailand, Qatar dan Oman.

Di semifinal yang berlangsung hari ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang juara Grup A, India. India yang berstatus tuan rumah, menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan meyakinkan.

2. Kemenangan Telak atas Oman

Kepastian Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 setelah menang 3-1 atas Oman di laga pamungkas Grup B, Jumat 26 Juni 2026 malam WIB.

 

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