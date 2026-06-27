JADWAL siaran langsung Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia vs India di semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 sudah dirilis. Laga penuh gengsi ini akan digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, India pada Sabtu (27/6/2026) pukul 20.30 WIB.
Di fase grup, Timnas Voli Putra Indonesia finis sebagai runner-up. Setelah melewati empat pertandingan, skuad asuhan Sergio Veloso ini duduk di posisi dua klasemen akhir Grup B dengan tujuh poin, terpaut dua angka dari Korea Selatan di posisi puncak.
Pencapaian ini masuk kategori luar biasa karena Timnas Voli Putra Indonesia mengungguli negara-negara top Asia lain. Sebut saja Thailand, Qatar dan Oman.
Di semifinal yang berlangsung hari ini, Timnas Voli Putra Indonesia akan menantang juara Grup A, India. India yang berstatus tuan rumah, menyapu bersih lima pertandingan dengan kemenangan meyakinkan.
Kepastian Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 setelah menang 3-1 atas Oman di laga pamungkas Grup B, Jumat 26 Juni 2026 malam WIB.