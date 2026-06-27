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Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs India di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |12:59 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs India di AVC Mens Volleyball Cup 2026, Klik di Sini!
Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Mens Volleyball Cup 2026. (Foto: Instagram/avcvolley)
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AHMEDABAD — Tim Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia sukses mengukir sejarah emas di kancah Asia. Untuk pertama kalinya, skuad Merah Putih berhasil menembus babak semifinal AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Pada babak empat besar ini, tantangan berat sudah menanti Farhan Halim dan kawan-kawan. Skuad asuhan Sergio Veloso ini bakal menantang sang tuan rumah, India, dalam laga penuh gengsi yang akan berlangsung di Veer Savarkar Sports Complex, Ahmedabad, pada Sabtu (27/6/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Rekor Bersejarah Garuda

Kelolosan Timnas Voli Putra Indonesia ke semifinal dipastikan lewat perjuangan heroik pada laga pamungkas Pool B, Jumat 26 Juni 2026 malam WIB. Menghadapi Oman dalam partai hidup-mati, Timnas Voli Putra Indonesia wajib menang dengan skor 3-0 atau 3-1 demi mengamankan tiket empat besar. Hal ini sempat ditegaskan oleh asisten pelatih, Nur Widayanto, sebelum laga dimulai.

Target tersebut sukses dipenuhi setelah Timnas Voli Putra Indonesia menumbangkan Oman dengan skor ketat 3-1 (25-23, 20-25, 25-19, 25-21). Timnas Voli Putra Indonesia sempat mengamankan set pertama, namun kehilangan set kedua akibat faktor kesalahan sendiri yang dimanfaatkan dengan baik oleh agresivitas Oman.

Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand (Foto: PBVSI)
Timnas Voli Putra Indonesia vs Timnas Voli Putra Thailand (Foto: PBVSI)

Beruntung, penerimaan bola pertama (receive) yang membaik di set ketiga dan keempat membuat variasi serangan Timnas Voli Putra Indonesia kembali tajam hingga berhasil menutup laga dengan kemenangan.

Hasil ini membuat Timnas Voli Putra Indonesia finis sebagai runner-up Pool B dengan koleksi tujuh poin dari empat laga, tepat di bawah Korea Selatan yang menjadi juara grup. Pencapaian ini terbilang luar biasa karena Farhan Halim cs berhasil menyingkirkan kekuatan besar Asia lainnya seperti Thailand, Qatar, dan Oman.

 

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