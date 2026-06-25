Hitung-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 Jelang Lawan Oman

HITUNG-hitungan Timnas Voli Putra Indonesia lolos semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026 jelang melawan Oman akan diulas Okezone. Setelah melakoni tiga pertandingan Grup B AVC Mens Volleyball Cup 2026, Timnas Voli Putra Indonesia duduk di posisi runner-up dengan empat poin.

Skuad asuhan Sergio Veloso ini terpaut dua poin dari Thailand yang berada di puncak klasemen. Bedanya, Thailand telah merampungkan seluruh pertandingan Grup B AVC Mens Volleyball Cup 2026.

Timnas Voli Putra Indonesia berpeluang lolos semifinal VC Mens Volleyball Cup 2026

Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos semifinal AVC Mens Volleyball Cup 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa syarat agar Timnas Voli Putra Indonesia lolos semifinal?

1. Laga Penentuan Lawan Oman

Timnas Voli Putra Indonesia akan melawan Oman di laga pamungkas Grup B AVC Mens Volleyball Cup di Amvadad, India pada 2026 pada Jumat, 26 Juni 2026 pukul 19.30 WIB. Jika menang atas Oman dengan skor 3-0 dan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia dipastikan menyalip Thailand dan duduk di puncak klasemen dengan tujuh poin.

Jika menang dengan skor 3-2, Timnas Voli Putra Indonesia memiliki perolehan poin yang sama dengan Thailand, yakni enam angka. Andai kondisi ini terjadi, ada beberapa syarat untuk menentukan Timnas Voli Putra Indonesia atau Thailand yang layak mendapatkan posisi lebih baik.

Pertama adalah jumlah kemenangan, setelah itu rasio set, rasio poin dan terakhir ada head-to-head. Karena itu, jika ingin aman, Timnas Voli Putra Indonesia wajib menang meyakinkan atas Oman.