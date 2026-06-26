Hasil FP1 MotoGP Belanda 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Jadi yang Tercepat

Hasil FP1 MotoGP Belanda 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Jadi yang Tercepat

ASSEN - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menjadi yang tercepat pada sesi free practice 1 (FP1) MotoGP Belanda 2026 pada Jumat (26/6/2026) sore WIB. Ia mengungguli Francesco Bagnaia yang berada di urutan kedua dan Jorge Martin di posisi 3.

MotoGP Belanda 2026 digelar di Sirkuit Assen. Ini merupakan seri ke-10 dalam kalender balapan MotoGP

1. Jalannya FP1

Awalnya, pembalap KTM, Pedro Acosta menjadi yang tecepat. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,057 detik.

Namun, posisinya kemudian digeser pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,757 detik.

Marc Marquez (Foto Dok: Ducati Corse)

Kemudian Fabio Di Giannantonio melesat. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 32,516 detik. Catatan pembalap Pertamina VR46 ini bertahan hingga 15 menit.

Hingga akhirnya, Jorge Martin mengalahkan catatan waktu di Giannantonio. Ia menorehkan catatan waktu tercepat 1 menit 23,455 detik.

Posisi tercepat pada FP1 kemudian direbut Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu mengalahkan catatan waktu Jorge Martin.

Pembalap Aprilia Racing itu mampu menorehkan catatan waktu 1 menit 32,311 detik. Sementara Bagnaia tak mampu menggeser Bezzecchi untuk menjadi yang tercepat pada FP1. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,409 detik.