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Hasil FP1 MotoGP Belanda 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Jadi yang Tercepat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |17:49 WIB
Hasil FP1 MotoGP Belanda 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Jadi yang Tercepat
Hasil FP1 MotoGP Belanda 2026: Marco Bezzecchi Menggila, Jadi yang Tercepat
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ASSEN - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menjadi yang tercepat pada sesi free practice 1 (FP1) MotoGP Belanda 2026 pada Jumat (26/6/2026) sore WIB. Ia mengungguli Francesco Bagnaia yang berada di urutan kedua dan Jorge Martin di posisi 3. 

MotoGP Belanda 2026 digelar di Sirkuit Assen. Ini merupakan seri ke-10 dalam kalender balapan MotoGP

1. Jalannya FP1 

Awalnya, pembalap KTM, Pedro Acosta menjadi yang tecepat. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 33,057 detik. 

Namun, posisinya kemudian digeser pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Pembalap berusia 33 tahun itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,757 detik. 

Marc Marquez (Foto Dok: Ducati Corse)
Marc Marquez (Foto Dok: Ducati Corse)

Kemudian Fabio Di Giannantonio melesat. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 32,516 detik. Catatan pembalap Pertamina VR46 ini bertahan hingga 15 menit. 

Hingga akhirnya, Jorge Martin mengalahkan catatan waktu di Giannantonio. Ia menorehkan catatan waktu tercepat 1 menit 23,455 detik. 

Posisi tercepat pada FP1 kemudian direbut Marco Bezzecchi. Pembalap Italia itu mengalahkan catatan waktu Jorge Martin. 

Pembalap Aprilia Racing itu mampu menorehkan catatan waktu 1 menit 32,311 detik. Sementara Bagnaia tak mampu menggeser Bezzecchi untuk menjadi yang tercepat pada FP1. Ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,409 detik.

 

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