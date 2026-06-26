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HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Practice MotoGP Belanda 2026: Bezzecchi Tercepat, Alex Marquez Crash

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |21:48 WIB
Hasil Practice MotoGP Belanda 2026: Bezzecchi Tercepat, Alex Marquez Crash
Marco Bezzechi
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ASSEN - Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez meraih posisi satu-dua untuk Aprilia selama sesi latihan MotoGP Belanda 2026 di Assen, Jumat (26/6/2026).

1. Practice MotoGP Belanda 2026

Setelah bendera merah dikibarkan di akhir sesi, kemudian restart satu lap membuat Pedro Acosta melesat ke posisi ketiga untuk KTM. Ia berada di depan Ai Ogura.

Sementara Pecco Bagnaia masuk ke sepuluh besar untuk menghindari Kualifikasi 1.

Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)
Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/marcobez72)

Pemimpin FP1 Marco Bezzecchi dan peraih pole position Brno, Ogura, bergantian memimpin empat besar Aprilia di pertengahan sesi, saat RS-GP - yang sangat kuat di sektor akhir yang cepat - melakukan serangan waktu di awal.

Kuartet tersebut kemudian dipisahkan oleh Ducati milik Marc Marquez dan Fabio di Giannantonio, melansir Crash, Jumat (26/6/2026). Namun, juara bertahan Marquez kemudian absen pada restart dan puas dengan posisi keenam. Ia berada tepat di depan di Giannantonio.

Sesi latihan dihentikan sementara tiga menit sebelum berakhir setelah kecelakaan yang menimpa Alex Marquez, yang sebelumnya absen karena cedera setelah kualifikasi di Brno akhir pekan lalu sebelum kembali pagi ini.

Marquez terlihat duduk tegak di area kerikil sebelum akhirnya berjalan pergi dengan bantuan tim medis.

 

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