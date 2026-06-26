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Alex Marquez Nikmati Pemulihan Cedera, Siap Tempur di MotoGP Belanda 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |20:21 WIB
Alex Marquez Nikmati Pemulihan Cedera, Siap Tempur di MotoGP Belanda 2026
Alex Marquez Nikmati Pemulihan Cedera, Siap Tempur di MotoGP Belanda 2026 (Dok MotoGP)
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JAKARTA - Pembalap Gresini Racing Alex Marquez menikmati proses pemulihan cederanya. Hal itu tentunya agar perasaan lebih tenang melewati masa-masa sulit seperti saat ini.

1. Pemulihan Cedera

Pembalap asal Spanyol itu mengalami kecelakaan horor pada seri MotoGP Catalunya, pada Mei 2026. Cedera itu mengakibatkan patah tulang selangka kanan dan cedera pada ruas tulang leher C7 yang membuat absen dalam beberapa seri MotoGP 2026.

Alex Marquez mengatakan memang butuh waktu untuk kembali memacu kendaraannya di lintasan. Untuk saat ini fokusnya adalah segera pulih secepatnya mungkin.

"Istirahat, melatih otot-otot yang terlihat lebih lelah atau terpengaruh, di mana saya kekurangan kekuatan. Ini sedikit campuran; Anda tidak akan mendapatkan dalam lima hari apa yang akan Anda dapatkan dalam sebulan," kata Alex Marquez dilansir dari Motosan, Jumat (26/6/2026).

Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
Alex Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)

Dia mengatakan akan berusaha tampil dengan performa terbaiknya saat kembali turun balap. Langkah itu demi memperbaiki posisinya di papan klasemen.

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