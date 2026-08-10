Penyebab Banyak Pembalap MotoGP Gagal Finish di Sirkuit Silverstone

JAKARTA - Dari 23 pembalap, hanya 16 di antaranya yang berhasil finish pada MotoGP Inggris 2026 di Sirkuit Silverstone, akhir pekan kemarin. Lalu, apa penyebab banyaknya pembalap gagal finish di Sirkuit Silverstone?

Sebanyak 16 pembalap finish merupakan jumlah terendah kedua pada musim ini. MotoGP Inggris 2026 sama seperti seri Prancis, Hungaria, dan Belanda, yang hanya mencatat 16 pembalap berhasil finish.

Jumlah paling sedikit pembalap berhasil finish musim ini terjadi di seri Jerman. Saat itu, hanya 15 pembalap yang berhasil menyelesaikan perlombaan.

1. Penyebab Banyak Pembalap Gagal Finish

Lalu apa penyebab banyak pembalap gagal finish di Sirkuit Silverstone?

Menurut pembalap cadangan Red Bull KTM Tech3, Pol Espargaro, ada banyak penyebab kejadian ini di Silverstone, termasuk faktor ban dan suhu lintasan.

"Yah, suhu lintasan lebih panas dari biasanya untuk ukuran Silverstone," jelas Espargaro setelah balapan, melansir Crash, Senin (10/8/2026).

Ia menegaskan, ban depan berada di ambang batas kemampuannya.

Raul Fernandez. (Foto: Instagram/raulfernandez_25)

"Ditambah lagi dengan degradasi yang tinggi pada ban belakang, serta fakta bahwa ban medium jelas lebih keras dibandingkan ban soft yang digunakan kemarin; jadi dukungan ban berkurang dan ban depan lebih cenderung mendorong (kehilangan cengkeraman)," tuturnya.

"Jadi, penyebab semua kecelakaan itu kurang lebih sama," ujarnya.

Sementara itu, pembalap Pramac Yamaha, Jack Miller tidak terlalu yakin mengenai penyebab pastinya. Namun, ia merasa lintasan "lebih licin" pada hari Minggu dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini menurutnya berkontribusi pada banyaknya kecelakaan.

"Hari ini kondisinya sedikit lebih licin," ujar pembalap tersebut.

"Entah itu karena suhu, balapan Moto2, atau apa pun—jelas juga karena semua orang menggunakan ban medium. Tapi balapan di Silverstone ini memang panjang. Tahun ini khususnya jauh lebih sulit untuk menjaga kondisi ban agar tetap optimal," ujarnya.