Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Belanda 2026 di Vision+

JAKARTA – Persaingan MotoGP 2026 kembali berlanjut akhir pekan ini lewat ajang Grand Prix of Netherlands 2026. Seri ikonik Belanda ini berlangsung di TT Circuit Assen, Belanda, pada 26–28 Juni 2026.

Pencinta balap dapat menyaksikan rangkaian sesi MotoGP Belanda 2026 secara live streaming melalui VISION+ dengan klik di sini.

MotoGP Belanda menjadi salah satu seri paling dinantikan dalam kalender balap motor dunia. TT Circuit Assen dikenal sebagai lintasan legendaris yang sering disebut sebagai “The Cathedral of Speed” karena sejarah panjangnya serta karakter trek yang cepat, mengalir, dan menuntut presisi tinggi dari para pembalap.

Akhir pekan balapan di Assen dipastikan menghadirkan persaingan sengit sejak sesi latihan bebas, practice, kualifikasi, sprint race, hingga race utama. Setiap sesi akan menjadi momen penting bagi para rider untuk mencari setelan terbaik, memahami grip lintasan, serta memaksimalkan peluang meraih poin di klasemen MotoGP 2026.

Karakter TT Circuit Assen yang teknikal membuat para pembalap harus tampil konsisten di setiap sektor. Kombinasi tikungan cepat, perubahan arah yang intens, dan area pengereman yang menantang kerap menghadirkan duel wheel-to-wheel serta aksi overtake dramatis sepanjang balapan.

Akankah rider favorit kembali mendominasi di Assen, atau justru muncul kejutan baru dari pembalap lain?

Jadwal MotoGP Belanda 2026

Jumat, 26 Juni 2026

13:55 WIB | MotoGP: Grand Prix of Netherlands – Free Practice 1

18:10 WIB | MotoGP: Grand Prix of Netherlands – Practice

Sabtu, 27 Juni 2026

13:35 WIB | MotoGP: Grand Prix of Netherlands – Free Practice 2

15:45 WIB | MotoGP: Grand Prix of Netherlands – Qualifying

19:30 WIB | MotoGP: Grand Prix of Netherlands – Sprint