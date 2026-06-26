Jadwal Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026, Live Streaming di VISION+

JAKARTA – Formula 1 kembali hadir dengan seri balapan seru bertajuk Formula 1: Lenovo Austrian Grand Prix 2026. Balapan ini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan penggemar F1 karena berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, sirkuit cepat yang dikenal menantang dan kerap menghadirkan persaingan ketat antar pembalap. Nonton streaming dengan klik link di sini.

Bagi penggemar balap mobil, seluruh rangkaian F1 Austrian Grand Prix 2026 dapat disaksikan secara live streaming melalui VISION+ di channel beIN Sports 1. Mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga race utama, semua bisa ditonton secara langsung melalui VISION+.

Apa Itu Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026?

Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 adalah seri balapan Formula 1 yang digelar di Austria. Ajang ini menjadi salah satu seri penting dalam kalender F1 2026 karena Red Bull Ring memiliki karakter lintasan yang cepat, teknikal, dan menuntut strategi balapan yang tepat.

Dengan kombinasi trek lurus, tikungan cepat, serta perubahan elevasi, Red Bull Ring sering menjadi arena duel menarik antara para pembalap. Tidak hanya mengandalkan kecepatan mobil, para pembalap juga harus menjaga presisi pengereman, manajemen ban, dan momentum sejak awal balapan.

F1 GP Austria 2026 (Vision+)

Kenapa F1 Austrian Grand Prix 2026 Wajib Ditonton?

Austrian Grand Prix selalu menjadi salah satu seri Formula 1 yang menarik untuk diikuti. Karakter lintasan Red Bull Ring yang relatif pendek membuat jarak antar pembalap bisa sangat rapat, terutama pada sesi kualifikasi. Hal ini membuat perebutan posisi start menjadi krusial sebelum race utama berlangsung.

Selain itu, balapan di Austria juga sering menghadirkan drama strategi pit stop, peluang overtake di beberapa sektor, hingga persaingan ketat dari tim-tim papan atas. Karena itu, Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 menjadi tontonan wajib bagi penggemar F1 yang ingin mengikuti persaingan musim ini.