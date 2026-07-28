Carlos Sainz Blak-Blakan soal Tabrakan dengan Oscar Piastri di F1 GP Hungaria 2026

JAKARTA - Pembalap Williams, Carlos Sainz, buka suara mengenai insiden tabrakan dengan pembalap McLaren, Oscar Piastri, di F1 GP Hungaria 2026, Minggu (26/7/2026).

1. Carlos Sainz Blak-Blakan soal Tabrakan dengan Oscar Piastri

Carlos Sainz mengatakan "mustahil untuk dihindari" saat menabrak Oscar Piastri. Setelah pit stop dari posisi terdepan balapan hari Minggu di Hungaroring, Oscar Piastri terjebak dalam rombongan pembalap.

Pada lap ke-39 dari 70, Piastri bertabrakan dengan mobil Williams milik Carlos Sainz saat keluar dari Tikungan 2, ketika Sainz melebar saat bertarung dengan Fernando Alonso dari Aston Martin.

Setelah balapan, terungkap ada masalah dengan sistem bendera biru FIA, dengan Sainz mencatat bahwa dia tidak menyadari bahwa dia akan di-lap.

"Pada tahap ini saya tidak tahu bahwa saya akan di-lap," katanya, melansir Crash, Selasa (27/7/2026).

Oscar Piastri. (Foto: Instagram/oscarpiastri)

"Selain itu, saya sedang bertarung sengit dengan Fernando, mencoba untuk memotong jalurnya di tikungan. Saya kira Oscar akan berada di sana, ucapnya.

Ia tidak mengira Oscar Piastri berada di posisi tersebut lantaran berada di titik buta. “Jadi, dari sisi saya tidak mungkin untuk menghindarinya," ucapnya.

Meski begitu, Sainz menilai insiden tersebut merupakan hal wajar dalam balapan.

“Mungkin komunikasi yang lebih baik akan membantu, tetapi pada saat yang sama itu adalah hal yang wajar dalam balapan,” katanya.

Sainz memiliki alasan mengapa dia seharusnya tidak dihukum. Sainz percaya masalah dengan bendera biru seharusnya membuat para steward menyatakan tabrakan antara dirinya dan Piastri sebagai insiden balapan.