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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Belanda 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Cetak Hattrick?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |08:11 WIB
Jadwal MotoGP Belanda 2026 Pekan Ini: Marc Marquez Cetak <i>Hattrick</i>?
Simak jadwal MotoGP Belanda 2026 pekan ini (Foto: Ducati Corse)
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ASSEN – Jadwal MotoGP Belanda 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez mencetak hattrick?

MotoGP 2026 telah memasuki seri ke-10. Seri Belanda tersebut akan digelar di Sirkuit TT Assen, Assen, 26-28 Juni.

1. Kepercayaan Diri

Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Marquez memasuki seri ini dengan kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, rider tim Ducati Lenovo itu baru saja mencetak kemenangan beruntun di Hungaria dan Republik Ceko.

Ditambah, Marquez sudah resmi teken kontrak baru dengan Ducati untuk dua musim ke depan. Faktor ini bisa jadi membuat beban pikirannya semakin berkurang.

Berkat penampilan ciamik itu, Marquez kini mulai mengancam Marco Bezzecchi di puncak klasemen. Dengan 140 poin, ia memangkas jarak menjadi hanya tinggal 40 angka saja!

Musim lalu, Marquez jadi pemenang di Belanda lewat penampilan yang brilian. Bukan tidak mungkin, pembalap asal Spanyol itu kembali naik podium teratas di Negeri Kincir Angin.

 

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