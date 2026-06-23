Hasil AVC Mens Volleyball Cup 2026 Semalam: Timnas Voli Indonesia Bekuk Qatar 3-2

AHMEDABAD – Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Voli Putra Qatar 3-2 (14-25, 25-22, 32-30, 25-27, 15-13) dalam AVC Men's Volleyball Cup 2026. Itu adalah kemenangan pertama Merah Putih di ajang tersebut.

Berlaga di Ahmedabad, Gujarat, India pada Senin 22 Juni 2026 malam WIB, Timnas Voli Putra Indonesia langsung kesulitan menghadapi permainan Qatar. Tetapi, pasukan Reidel Toiran mampu mengimbangi permainan.

Timnas Voli Indonesia vs Qatar di AVC Mens Volleyball Cup 2026 (Foto: AVC)

Sempat kejar-kejaran poin, Skuad Garuda akhirnya kalah di set pertama dengan skor 14-25. Kekalahan ini menjadi bahan bakar semangat untuk bangkit di set kedua.

Di set kedua dan ketiga, Timnas Voli Putra Indonesia tampil impresif. Mereka mampu memenangkan laga ketat dengan skor 25-22 dan 32-30.

Pada set keempat, Qatar kembali pegang kendali permainan. Skema cepat Nikola Vasic dan kolega sulit dibendung oleh Timnas Voli Putra Indonesia. Alhasil, kekalahan didapat Skuad Garuda 25-27.