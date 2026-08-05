Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di Leg II SEA Womens V Cup 2026: Vietnam Jadi Lawan Pertama!

PERJUANGAN Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Womens V Cup 2026 terus berlanjut. Kali ini, Ersandrina Devega dan kawan-kawan bersiap menatap rangkaian seri kedua ajang bergengsi SEA V Cup 2026 tersebut.

Kompetisi seri kedua ini dijadwalkan berlangsung di Thailand, tepatnya di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex. Pada seri pembuka sebelumnya yang dihelat di Hanoi, Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengamankan peringkat ketiga.

Hasil peringkat ketiga tersebut diraih berkat catatan satu kemenangan penting dan dua kekalahan dari total tiga pertandingan. Kemenangan penutup diraih saat anak asuh Marcos Sugiyama tersebut menumbangkan Filipina dengan skor 3-1.

Kendati demikian, evaluasi tetap dicanangkan demi mendongkrak performa di leg kedua mendatang.

2. Evaluasi Timnas Voli Putri Indonesia

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, mengapresiasi tinggi semangat juang para pemain yang termotivasi memperbaiki posisi. Evaluasi menyeluruh langsung dilakukan sepulangnya dari Vietnam.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

“Tim tentunya termotivasi untuk memperbaiki peringkat dibandingkan seri pertama tahun lalu,” ujar Luciana dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/8/2026).

Luciana menegaskan ada tiga aspek fundamental yang wajib dibenahi tim dalam waktu dekat. Ketiga poin tersebut meliputi peningkatan konsistensi permainan, meminimalisir kesalahan sendiri, serta penguatan mental bertanding.