Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di Leg II SEA Womens V Cup 2026: Vietnam Jadi Lawan Pertama!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |18:59 WIB
Jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di Leg II SEA Womens V Cup 2026: Vietnam Jadi Lawan Pertama!
Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Womens V Cup 2026. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)
A
A
A

PERJUANGAN Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Womens V Cup 2026 terus berlanjut. Kali ini, Ersandrina Devega dan kawan-kawan bersiap menatap rangkaian seri kedua ajang bergengsi SEA V Cup 2026 tersebut.

Kompetisi seri kedua ini dijadwalkan berlangsung di Thailand, tepatnya di 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex. Pada seri pembuka sebelumnya yang dihelat di Hanoi, Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia sukses mengamankan peringkat ketiga.

Hasil peringkat ketiga tersebut diraih berkat catatan satu kemenangan penting dan dua kekalahan dari total tiga pertandingan. Kemenangan penutup diraih saat anak asuh Marcos Sugiyama tersebut menumbangkan Filipina dengan skor 3-1.

Kendati demikian, evaluasi tetap dicanangkan demi mendongkrak performa di leg kedua mendatang.

2. Evaluasi Timnas Voli Putri Indonesia

Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, mengapresiasi tinggi semangat juang para pemain yang termotivasi memperbaiki posisi. Evaluasi menyeluruh langsung dilakukan sepulangnya dari Vietnam.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: SAVA/Instagram indonesian_volleyball)

“Tim tentunya termotivasi untuk memperbaiki peringkat dibandingkan seri pertama tahun lalu,” ujar Luciana dalam keterangannya, dikutip Rabu (5/8/2026).

Luciana menegaskan ada tiga aspek fundamental yang wajib dibenahi tim dalam waktu dekat. Ketiga poin tersebut meliputi peningkatan konsistensi permainan, meminimalisir kesalahan sendiri, serta penguatan mental bertanding.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/43/3234069/simak_kisah_yoshino_sato_yang_bersinar_di_avc_2026-C9Pn_large.jpg
Kisah Yoshino Sato, Pevoli Supercantik asal Jepang yang Bersinar di AVC 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/43/3233608/megawati_hangestri_dipastikan_absen_saat_hyundai_hillstate_tampil_di_women_volleyball_top_club_super_match_2026-aVOJ_large.jpg
Megawati Hangestri Absen Bela Hyundai Hillstate di Super Match 2026, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/43/3233522/timnas_voli_putri_indonesia-Hsu4_large.jpg
Penyebab Timnas Voli Putri Indonesia Kewalahan Lawan Thailand di SEA Womens V Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/43/3233425/jordan_wilson-QyKT_large.jpg
Jordan Wilson Resmi Tiba di Korea Selatan, Siap Bentuk Duet Maut Bersama Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/43/3233195/legenda_red_sparks_melepas_kangen_dengan_megawati_hangestri-MwPI_large.jpg
Jumpa Lagi, Legenda Red Sparks Lepas Kangen dengan Megawati Hangestri: Masih Imut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/43/3233207/megawati_hangestri_mengakui_kunjungan_pelatih_kang_sung_hyung_jadi_faktor_utama_menerima_tawaran_hyundai_hillstate-d0cE_large.jpg
Megawati Hangestri Akui Putuskan Gabung Hyundai Hillstate Usai Dikunjungi Langsung Pelatihnya di Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement