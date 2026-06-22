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Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah 0-3 dari Korea Selatan di AVC Mens Volleyball Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |07:23 WIB
Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah 0-3 dari Korea Selatan di AVC Mens Volleyball Cup 2026
Timnas Voli Putra Indonesia kalah 0-3 dari Korea Selatan, (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
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TIM Nasional (Timnas) Voli Putra Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan (22-25, 22-25, dan 21-25 ) di laga pertama Grup B AVC Mens Volleyball Cup 2026. Laga itu digelar di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, India pada Minggu 21 Juni 2026 malam WIB.

1. Timnas Voli Putra Indonesia Belum Padu

Manajer Timnas Voli Putra Indonesia, Loudry Maspaitella, mengakui timnya belum padu sehingga sulit meladeni permainan Korea Selatan. Alhasil, Timnas Voli Putra Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor telak.

“Tim Indonesia belum solid. Pelatih juga baru melatih, belum paham betul dengan komposisi pemain yang dia miliki. Ada beberapa pemain yang staminanya tidak menunjang,” kata Loundry dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Senin (22/6/2026).

2. Timnas Voli Putra Indonesia Wajib Perbaiki Kesalahan

Loundry berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Timnas Voli Putra Indonesia membutuhkan kemenangan di laga berikut demi membuka kans ke fase selanjutnya.

“Persaingan lolos ke babak semifinal terbuka lebar, karena Korea dan Qatar yang diunggulkan kalah pada pertandingan pertama,” kata Loundry.

Pelatih Reidel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Pada pertandingan tersebut, pelatih Reidel Toiran menurunkan sejumlah pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Fazza Fauzan, Tedi Oka, Boy Arnez Arabi, Farhan Halim, serta Jasen Natanael Kilanta. 

 

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