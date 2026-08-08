Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2026: Jorge Martin Pole Position, Marc Marquez Start Posisi 6!

Jorge Martin merebut posisi start terdepan sementara Marc Marquez memulai balapan MotoGP Inggris 2026 dari posisi enam (Foto: Facebook/MotoGP)

SILVERSTONE – Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2026 sudah diketahui. Jorge Martin jadi pembalap tercepat sekaligus meraih pole position di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Sabtu (8/8/2026) malam WIB.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengungguli Raul Fernandez dan Ai Ogura. Sementara, Marc Marquez start urutan enam, tepat di belakang Marco Bezzecchi.

Jalannya Kualifikasi

Seperti biasa, tiga belas pembalap harus melalui babak pertama (Q1). Mereka memperebutkan dua posisi teratas untuk lanjut ke Q2 dan bertarung demi pole position.

Di sesi ini, kejutan terjadi. Francesco Bagnaia hanya bisa mengakhiri Q1 di urutan 16. Sementara, Franco Morbidelli dan Iker Lecuona menempati dua teratas sehingga lanjut ke Q2.

Perebutan posisi start tidak kalah seru. Alex Marquez menetapkan standar awal tapi langsung digusur Raul Fernandez dengan 1 menit 56,593 detik.

Marc Marquez tak mau kalah. Ia melompat ke posisi teratas dengan 1 menit 56,527 detik memasuki enam menit terakhir Q2. Para pembalap langsung berlomba menggusurnya.