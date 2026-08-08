Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Inggris 2026: Marc Marquez Keempat, Fabio Di Giannantonio Tercepat

Fabio Di Giannantonio jadi pembalap tercepat di FP2 MotoGP Inggris 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

SILVERSTONE – Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Inggris 2026 sudah diketahui. Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Sabtu (8/8/2026) sore WIB.

Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu membukukan 1 menit 57,885 detik. Ia mengungguli Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi. Sementara, Marc Marquez finis keempat.

Jalannya Sesi

Sesi ini dimanfaatkan pembalap untuk mencari setelan terbaik jelang kualifikasi. Alex Marquez langsung tancap gas dan mencetak waktu terbaik 1 menit 58,425 detik begitu keluar garasi.

Tapi, memasuki menit ke-15, Bezzecchi mulai panas. Ia menggusur adik Marc Marquez itu dengan torehan 1 menit 58,069 detik.

Memasuki 10 menit terakhir, Jorge Martin sukses menajamkan catatan waktunya. Tapi, ia hanya bisa membukukan 1 menit 58,399 dan nangkring di urutan dua.

Di Giannantonio lalu melesat ke posisi teratas dengan 1 menit 57,885 detik jelang sesi berakhir. Ia disusul oleh Raul Fernandez dengan 1 menit 58,002 detik.