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Disalip Marquez dan Ogura di GP Ceko 2026, Bagnaia Raih 4 Podium Beruntun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |13:11 WIB
Disalip Marquez dan Ogura di GP Ceko 2026, Bagnaia Raih 4 Podium Beruntun
Disalip Marquez dan Ogura di GP Ceko 2026, Bagnaia Raih 4 Podium Beruntun (Instagram/@pecco63)
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BRNO - Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, finish di urutan ketiga MotoGP Ceko 2026. Dengan pencapaian itu, Bagnaia berhasil naik podium 4 kali beruntun.

1. Podium 4 Kali Beruntun  

Pemenang Sprint Race GP Ceko 2026 itu memimpin di awal balapan. Namun, ia disalip Marc Marquez dan Ai Ogura saat balapan tersisa 6 lap. 

Bagnaia mengaku senang meski tidak bisa mempertahankan posisinya saat balapan utama. Ia mengaku performanya semakin membaik.

“Saya senang. Kami semakin membaik. Kami semakin mendekati kecepatan yang dibutuhkan. Hari ini kami hanya sedikit tertinggal di lima-enam lap terakhir,” kata Bagnaia setelah meraih podium grand prix keempatnya secara berturut-turut, melansir Crash, Selasa (23/6/2026).

Ia mengaku mewaspadai kecepatan Marc Marquez, Ogura, hingga Fabio di Giannantonio. Ia telah berusaha semaksimal mungkin hingga balapan berlangsung 16 lap.

Francesco Bagnaia sempat memimpin awal balapan GP Ceko 2026 (Instagram/@pecco63)
Francesco Bagnaia sempat memimpin awal balapan GP Ceko 2026 (Instagram/@pecco63)

“Saya tahu, melihat Marc dan Ai, juga dari Diggia, bahwa selama akhir pekan saya kehilangan satu atau dua persepuluh detik. Hari ini saya mencoba segalanya di lap-lap awal untuk mengendalikan balapan, dan hingga lap ke-16 saya cukup percaya diri," katanya.

“Saya tidak mengalami getaran (gemuruh-red) seperti kemarin, tetapi saya mulai merasakan sensasi melayang (pada bagian belakang-red)," ucapnya.

2. Kesulitan di GP Ceko 2026

Pecco mengaku merasa kesulitan saat Marc Marquez mengambil alih pimpinan lomba. Ia pun harus merelakan posisinya.

“Begitu saya memimpin, semuanya menjadi lebih baik, tetapi ketika Marc menyalip saya, saya mulai kesulitan dengan bagian depan dan saya perlu membiarkan mereka menjauh.

“Kemudian ketika saya tertinggal 1-1,2 detik, saya mulai mendorong lagi dan kecepatannya bagus tetapi tidak cukup. Cukup untuk finis di podium," ujarnya.

Ia mengaku, pada lap-lap terakhir, dirinya hanya mencoba untuk presisi dan menyelesaikan balapan dengan baik.

 

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