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HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Larang Holeshot Device Mulai Seri Belanda 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |11:08 WIB
MotoGP Larang <i>Holeshot Device</i> Mulai Seri Belanda 2026
MotoGP mempercepat penghapusan holeshot device yang sedianya diberlakukan musim depan (Foto: MotoGP)
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KEPUTUSAN besar diambil oleh Grand Prix Commission jelang bergulirnya MotoGP Belanda 2026 akhir pekan ini. Penggunaan alat bantu holeshot device akan dilarang!

Sejak diperkenalkan beberapa tahun lalu oleh Ducati, holeshot device langsung diadopsi tim-tim lain. Alat itu membantu pembalap memaksimalkan laju motor saat start.

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2026 (Foto: MotoGP)

Dengan menekan sebuah tombol, ketinggian motor akan berkurang dan jadi lebih dekat dengan lintasan. Cara itu membuat laju motor jadi lebih kencang sehingga start jadi optimal.

1. Risiko

Akan tetapi, penggunaan holeshot device bukannya tanpa risiko. Hal itu terlihat pada MotoGP Barcelona 2026 di mana Jorge Martin menyeruduk Marco Bezzecchi gara-gara telat mematikan alat bantu itu.

Momen itu langsung memunculkan desakan agar holeshot device segera dilarang dari MotoGP. Sedianya, alat bantu tersebut dihapus mulai 2027 ketika serangkaian regulasi baru berlaku.

Tapi, insiden di Barcelona mempercepat semuanya. MotoGP mengumumkan, holeshot device dilarang digunakan mulai MotoGP Belanda 2026 yang berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit TT Assen, Assen.

 

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