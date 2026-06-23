Marc Marquez Berjaya di MotoGP Republik Ceko 2026, Aprilia Mulai Ketar-ketir

BRNO – Kebangkitan luar biasa Marc Marquez di paruh musim MotoGP 2026 mulai menebar teror nyata bagi para pesaingnya. Melalui kemenangan ketiganya dari empat balapan terakhir di Sirkuit Brno, Republik Ceko, pada Minggu 21 Juni 2026, sang juara dunia bertahan dari tim pabrikan Ducati Lenovo tersebut resmi kembali masuk dalam bursa calon juara dunia musim ini.

Padahal, pasca balapan di MotoGP Italia 2026, di mana Marquez baru saja kembali membalap setelah menjalani operasi bahu, ia sempat tertinggal jauh hingga 102 poin dari andalan Aprilia, Marco Bezzecchi.

Namun, rider berjuluk The Baby Alien itu langsung mengamuk dengan menyapu bersih kemenangan ganda (Sprint dan balapan utama) di Sirkuit Balaton Park, Hungaria, disusul podium ketiga pada Sprint race di Sirkuit Brno, dan puncaknya adalah kemenangan mutlak pada balapan utama MotoGP Republik Ceko 2026.

1. Pangkas Jarak Poin yang Signifikan

Di kubu sebelah, nasib sial justru terus menggelayuti Marco Bezzecchi. Sejak kemenangan emosionalnya di balapan kandang Italia, performa pembalap Aprilia itu menukik tajam dengan hanya mampu mengais 7 dari maksimal 74 poin yang tersedia.

Marc Marquez di MotoGP Ceko 2026 (Instagram/@ducaticorse)

Rentetan mimpi buruk Bezzecchi dimulai saat ia ditabrak oleh rekan setimnya sendiri, Jorge Martin, di awal MotoGP Hungaria 2026. Kesialannya berlanjut saat ia terjatuh di sesi Sprint Brno pada Sabtu, 20 Juni 2026, yang kemudian berujung pada sanksi larangan balapan di GP Ceko akibat tindakan emosionalnya memukul marshal.

Akibat situasi kontras ini, Marquez melesat ke peringkat keempat klasemen dan kini hanya terpaut 40 poin saja dari Bezzecchi, dengan 13 seri tersisa yang masih harus diperjuangkan.